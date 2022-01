Montpellier: Savanier désigné joueur de décembre... puis lourdement sanctionné par la LFP

Téji Savanier a vécu une journée assez singulière ce jeudi. Le milieu de Montpellier a d’abord été récompensé du titre de meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1 avant d’apprendre sa suspension pour trois matchs en raison d’un vilain geste contre Troyes.

A la lutte pour l’Europe après quatre victoires convaincantes pendant le mois de décembre, Montpellier s’est écroulé depuis le début de l’année 2022 en Ligue 1. Après une défaite difficile à encaisser à Strasbourg (1-3), la faute (en partie) à l’expulsion injuste d’Elye Wahi, le MHSC s’est encore incliné mercredi contre Troyes (0-1).

Dominateur avant la pause, le club héraultais a perdu son maître à jouer Téji Savanier à l’heure de jeu. Coupable de s’être essuyé les crampons sur la jambe gauche de Oualid El-Hajjam, le milieu de 30 ans a logiquement été expulsé. Un vilain geste qui lui a finalement valu trois matchs fermes de suspension après l’intervention de la commission discipline de la LFP ce jeudi, au lendemain du revers contre l’ESTAC. Une sanction assez logique pour un joueur au caractère bouillant qui a déjà accumulé six cartons jaunes et deux rouges cette saison en championnat.

Savanier meilleur que Mbappé en décembre

En plus d’avoir vu le jeu de l’équipe entraînée par Olivier Dall’Oglio se déliter contre Troyes, Montpellier a donc perdu son meilleur élément. Titulaire indiscutable cette saison en L1, Téji Savanier a déjà inscrit cinq buts et délivré six passes décisives en 18 apparitions.

Surtout, le milieu héraultais était l’un des principaux acteurs du renouveau du MHSC en décembre. Buteur et dernier passeur à deux reprises en seulement quatre matchs, Téji Savanier a tellement brillé à la fin de l’année 2021 qu’il même été élu meilleur joueur de l’élite devant la star du PSG Kylian Mbappé et le buteur nantais Randal Kolo Muani.

Hasard du calendrier, cette distinction remportée par le milieu montpelliérain a été annoncé le même jour, ou plutôt une heure et demie avant la sanction de la LFP après son rouge contre Troyes. Leader technique et capitaine de Montpellier, Téji Savanier risque de manquer cruellement à ses coéquipiers dans les semaines à venir.

Pendant qu’il purgera sa peine avec trois rencontres loin du terrain, le MHSC affrontera Monaco, l'OM (en Coupe) et Saint-Etienne. En ratant deux chocs, Téji Savanier pourrait bien regretter ce carton rouge largement évitable. Avec six points de retard sur le podium, Montpelllier joue gros dans les semaines à venir.