Montpellier: Nicollin s’excuse auprès de Frappart et se paie le 4e arbitre, "pas là pour faire le chien de garde"

Laurent Nicollin a regretté son excès d’humeur sur le banc de touche lors de Strasbourg-Montpellier lors de la 22e journée de Ligue 1. Le président du club héraultais a assuré ne pas avoir ciblé Stéphanie Frappart... mais a réglé ses comptes avec le quatrième arbitre du match.

La course au maintien bat son plein en Ligue 1 et Montpellier compte bien sur le retour de Michel Der Zakarian pour conserver sa place dans l’élite. En marge de la présentation du nouvel entraîneur héraultais, Laurent Nicollin a cherché à désamorcer la polémique autour de potentiels propos déplacés envers Stéphanie Frappart, lors de la défaite à Strasbourg (2-0) pour la 22e journée de la saison. Le président du MHSC a nié avoir ciblé l’arbitre centrale malgré son expulsion.

"D’abord je ne me suis pas adressé à Madame Frappart car elle était à plus de trente mètres de moi, a expliqué Laurent Nicollin ce mercredi face à la presse. Je n’ai pas du tout interpellé cette dame. J’ai eu un excès d’humeur et d’excès sur le banc de touche. Et je le regrette car mes mots ont dépassé ma pensée. Je m’en excuse si cela l’a vexé elle."

Nicollin dénonce le comportement "de chien de garde" du quatrième arbitre

Soucieux d’aplanir les choses avec l’officielle - lui qui risque une sanction si la commission de discipline de la LFP s’empare du dossier ce mercredi - Laurent Nicollin s’est en revanche montré plus critique envers le quatrième arbitre du match perdu sur la pelouse de La Meinau.

"Je pense que cela a plus vexé le quatrième arbitre qu’elle, puisqu’elle ne l’a pas entendu. Voilà donc je m’excuse de ce que j’ai dit si cela a pu la toucher, a encore estimé le président de Montpellier. Mais je n’ai nullement essayé de lui parler à elle car elle était assez loin. Dans la vie quand on insulte ou que l’on parle avec quelqu’un c’est que la personne est proche. Après c’est de la sémantique, c’est du français."

Et celui qui, comme son père Louis auparavant, continue de s’asseoir sur le banc de son équipe pendant les matchs, enchaîne: "Peut-être que le quatrième arbitre s’est senti vexé. Je n’en dirais pas plus mais je pense que le quatrième arbitre est là pour arbitrer et pas pour faire le chien de garde comme malheureusement on le voir trop souvent dans le football français."

Nicollin: "Avec le sourire j’arrête car après je vais déborder"

Laurent Nicollin a rapidement coupé le cours de sa pensée afin de ne pas déraper sur l’arbitrage. Un dérapage contre Strasbourg pour lequel il a cherché des circonstances atténuantes.

"Mais bon… Avec le sourire j’arrête car après je vais déborder. Donc je m’excuse si je l’ai vexée mais je ne la visais pas en direct. Mais c’est vrai que ce n’est pas à un dirigeant comme moi de tenir de tels propos sur le banc de touche à mon staff. C’est vrai que je suis du sud et donc peut-être un peu plus volubile. J’ai le verbe haut donc j’ai peut-être parlé avec plus de… Mais quand tu as un joueur qui sort sur commotion et que tu estimes qu’il y a une ou deux fautes qui n’y sont pas, il y a eu un excès et on perdait. Avant de conclure: "Je m’en excuse si j’ai touché la meilleure arbitre française."