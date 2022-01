Montpellier: Dall'Oglio met en garde Savanier sur sa "maîtrise des émotions"

Exclu mercredi contre Troyes pour un mauvais geste, Téji Savanier a été suspendu trois matchs par la commission de discipline de la LFP. Le capitaine de Montpellier ne doit "pas confondre tempérament et mauvais caractère" selon son entraîneur Olivier Dall'Oglio.

Un long repos forcé. Exclu mercredi lors de la défaite de Montpellier face à Troyes (0-1), en match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Téji Savanier va manquer les trois prochaines rencontres de son équipe. Il sera suspendu en championnat contre Monaco (dimanche) et Saint-Etienne (5 février), et ratera aussi le déplacement à Marseille en huitième de finale de la Coupe de France (29 janvier).

"Prendre un peu plus de maturité"

La commission de discipline de la Ligue a logiquement sanctionné le capitaine du MHSC après son mauvais geste sur Oualid El Hajjam. A l'heure de jeu, alors que le score était de 0-0 à la Mosson, Savanier a laissé traîner ses crampons sur la jambe du défenseur troyen. En supériorité numérique, l'Estac en a profité pour inscrire l'unique but de la rencontre dix minutes plus tard. Ce qui a poussé Olivier Dall'Oglio à mettre en garde son meneur de jeu ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur du MHSC l'estime capable de corriger ce défaut pour ne plus fragiliser son équipe par ce genre de craquage en plein match.

"Son axe de progression est dans la maîtrise des émotions. Il doit en faire le constat. Il n'est pas le seul, on a quelques joueurs de tempérament mais qui confondent tempérament et mauvais caractère. Avoir du tempérament ça m'intéresse. Il faut avoir des compétiteurs qui en ont. Mais l'excès de tempérament ou les petites crise de colère comme ça, ça ne fait pas avancer les choses dans le football. En tant que capitaine, il se doit aussi d'avoir un comportement où on doit pouvoir maîtriser ses émotions. Si lui ne maîtrise pas ça, je me mets à la place des autres. Ils vont se dire : 'On va faire pareil.' Il y a des choses à rectifier sur ce point, et donc prendre un peu plus de maturité", a souligné Dall'Oglio.

Cette saison, Savanier avait déjà reçu un carton rouge le 20 novembre sur le terrain du Stade Rennais (défaite 2-0).