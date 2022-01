Montpellier: le mauvais geste de Savanier, exclu contre Troyes

Coupable d'avoir laissé traîner ses crampons sur la jambe de Oualid El Hajjam, Téji Savanier a logiquement été exclu lors de la défaite de Montpellier mercredi face à Troyes (1-0). Il manquera la réception de Monaco dimanche.

Un petit sourire en direction des tribunes, deux-trois mots échangés avec Jordan Ferri au moment de lui céder le brassard et un retour aux vestiaires tête basse, sans même un regard vers l’arbitre. Exclu lors de la défaite de Montpellier mercredi face à Troyes (1-0), en match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Téji Savanier n’a pas cherché à s'expliquer. Alors que le score était de 0-0, le capitaine et maître à jouer du MHSC s’est rendu coupable d’un bien mauvais geste

Téji Savanier lors de Montpellier-Troyes le 19 janvier 2022 © Capture d'écran Amazon

En bout de course, il a laissé ses crampons s’enfoncer dans la jambe gauche du Oualid El Hajjam alors qu’il semblait pouvoir l’éviter. Après avoir consulté les images du VAR, l’arbitre Jérémy Stinat n’a pas hésité et a sorti le carton rouge à la 63e. Un tournant dans ce match jusqu’alors équilibré. Car dix minutes plus tard, Xavier Chavalerin est venu offrir une première victoire à Bruno Irles avec l’Estac.

Suspendu ce week-end

"Ça ne nous facilite pas les choses, il y a le but derrière", a reconnu en conférence de presse Pascal Baills, qui était encore sur le banc montpelliérain en l’absence d’Olivier Dall’Oglio, touché par le coronavirus. "A dix, c’est devenu très compliqué même si on a eu quelques situation. C’est un geste de frustration. On rate des choses, on s’agace. Téji fait ce geste, il y a eu des grosses fautes de nervosité et d’énervement. Ça peut arriver", a ajouté Baills, qui a appelé son groupe à vite retrouver ses "vertus".

Oualid El Hajjam lors de Montpellier-Troyes le 19 janvier 2022 © Capture d'écran Amazon

Savanier, qui avait déjà été exclu cette saison à Rennes le 20 novembre, se retrouve automatiquement suspendu pour la réception de Monaco dimanche (17h05). En attendant de connaître l'éventuelle sanction que prendra la commission de discipline de la Ligue à l’encontre de l’ancien Nîmois.