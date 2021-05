Montpellier: Der Zakarian "espère rebondir ailleurs" après son départ

En conférence de presse ce dimanche après la défaite face à Saint-Etienne (1-2), Michel Der Zakarian a officialisé son départ de Montpellier, qui interviendra à la fin de la saison. Après quatre années au club, le technicien du MHSC va partir "sans regrets" mais reste déterminé à remplir ses derniers objectifs.

Après quatre années en tant qu'entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian quittera le club héraultais à l'issue de la saison. Le principal intéressé a confirmé lui-même la nouvelle ce dimanche en conférence de presse, après la défaite de son équipe à la Mosson face à Saint-Etienne (2-1) lors de la 35e journée de Ligue 1.

Toujours dans le top 10 à la tête de Montpellier lors des trois premières saisons au club, Michel Der Zakarian a annoncé son départ ce samedi aux joueurs. "On se quitte après quatre belles années, j'ai repris l'équipe quand elle avait fini 17e. J'espère qu'on va rester pour la quatrième année de suite dans les dix premiers. Par rapport au budget de Montpellier, on a été chaque fois pas loin de l'Europe. C'est le foot. Quatre belles saisons avec Montpellier et 22 confondues. C'est une aventure qui s'arrête mais j'espère rebondir ailleurs, a confié Der Zakarian. Je n'ai pas de regrets, au contraire, j'ai passé de bons moments avec tout le monde et on a bien travaillé. C'est la vie d'un coach."

Der Zakarian remercie Delort pour ses mots

Laurent Nicollin et Michel Der Zakarian ne se sont pas entendus pour une prolongation, et le technicien va quitter libre le club à la fin de la saison. En attendant, il reste une demi-finale de Coupe de France à jouer face au PSG, et un championnat à finir, alors que le MHSC pointe à la 8e place. "Ce n'est pas parce que je vais quitter le club à la fin de saison que les joueurs vont abandonner, a balayé Der Zakarian. Au contraire, il faut qu'on se remobilise pour bien finir le championnat et disputer la finale. Même sur un match, si on fait ce qu'il faut, tout peut arriver face au PSG."

S'il assure qu'il sera "très content" en cas de qualification européenne pour la saison prochaine, Michel Der Zakarian estime aussi qu'il n'y a pas eu de conséquences directes entre l'annonce de son départ et le résultat du jour. Néanmoins, Andy Delort a fendu l'armure et a tenu à rendre hommage à son entraîneur. "J'ai discuté avec lui ce dimanche matin. C'est un super mec, il est généreux. Il est dans la vie comme sur le terrain", a commenté Der Zakarian au sujet de l'attaquant.

Passé aussi en conférence de presse, Andy Delort a exhorté ses coéquipiers à bien finir la saison pour remercier Michel Der Zakarian. "Il a fait du bien au club, il faut le remercier en terminant le plus haut possible. J'ai été touché par l'annonce de son départ car ça fait trois saisons qu'on travaille ensemble, a lâché l'international algérien. J'ai aimé travailler avec lui et il m'a beaucoup apporté et appris. Il a fait progresser le club aussi. Tout le monde a été touché."