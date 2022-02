Montpellier: Henry sceptique sur les chances de Savanier en équipe de France

Thierry Henry adore Téji Savanier, milieu de terrain de Montpellier, tout en estimant que ses chances d’être appelé en équipe de France sont assez faibles en raison de la grosse concurrence à son poste.

Téji Savanier (30 ans) compte un admirateur de plus. Et de renom. Thierry Henry, champion du monde 1998, a salué les performances du milieu de terrain et capitaine de Montpellier. Mais il se montre sceptique sur les chances du joueur de devenir international français. Non pas en raison de son talent mais de la concurrence exacerbée dans ce secteur de jeu qui offre énormément de possibilités à Didier Deschamps.

"Un joueur vraiment extraordinaire"

"DD a tellement d’options, tellement de choix, souligne l’ancien partenaire de Deschamps en sélection, désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo. C’est la richesse du football français. Ça restera toujours un rêve tant qu’il y a la possibilité et c’est à lui d’aller chercher ça. Mais il y a des joueurs devant. C’est un joueur qui est vraiment extraordinaire, j’aime beaucoup. Il reste dans le tempo du jeu, il fait ce qu’il y a à faire. De temps en temps, il faut amuser la galerie, on l’a tous fait mais il respecte le jeu et c’est super important."

Invité de Rothen s’enflamme en décembre dernier, Didier Deschamps s’était montré assez évasif sur les chances de voir Savanier rejoindre l’équipe de France. "Tant mieux qu’il soit performant, avait-il déclaré. Après c’est par rapport à qui est la concurrence. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde et j’ai que 23 cases."



Savanier a bien porté le maillot bleu l’été dernier mais c’était avec l’équipe de France olympique, éliminée dès le premier tour des JO de Tokyo. Cette saison, l’ancien Nîmois a inscrit six buts et délivré six passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues.