Montpellier: Savanier entretient le flou sur son avenir

Dans une interview pour Eurosport, le milieu de terrain de Téji Savanier s'est exprimé au sujet de son avenir. Son bail s’achèvera en juin 2023 avec le MHSC et les discussions restent ouvertes selon lui.

Dans un entretien accordé à Eurosport, le milieu offensif de Montpellier Teji Savanier n'a pas apporté de réponses claires concernant son avenir, lui qui est à un an et demi de la fin de son contrat. Le président du MHSC Laurent Nicollin avait pourtant déclaré récemment : "Teji Savanier a envie de rester, et j'ai aussi envie qu'il reste."

"On est en train de discuter des différents projets"

Mais ce n'est pas aussi simple pour le numéro 10 de la Paillade : "La prolongation n'est pas réglée, on est en train de discuter de tout ça, on verra dans les prochains jours. Il me reste un an et demi de contrat et on discute avec le président pour la prolongation."

"Aujourd’hui, je suis à Montpellier. Demain, je ne sais pas où je serai", ajoute-t-il. Star de Montpellier après les départs de Gaëtan Laborde et Andy Delort à l'été, Teji Savanier est même devenu capitaine et est aujourd'hui vital à l'équipe d'Olivier Dall'Oglio qui vise les places européennes.

Se sent-il prêt à être la tête d'affiche du "nouveau Montpellier", qui inaugurera le stade Louis Nicollin en 2024. Et Savanier ne semble pas fermer la porte à une telle opportunité, lui le natif de Montpellier : "C'est une fierté si j'arrive dans le nouveau stade avec le brassard de capitaine. On est en train de discuter des différents projets et ça c'est un projet qui me tient à coeur. Si je peux être capitaine le jour de l'inauguration du stade Louis Nicollin ce serait avec les frissons que je renterais sur le terrain."

"Zidane m'a inspiré petit"

Dans une autre partie de l'interview, il est revenu sur ses influences dans le football, et les joueurs qui le font vibrer. "Je regarde des vidéos de Dimitri Payet et c'est un super joueur, s'enthousiasme le joueur de 30 ans. On sait ce qu'il a fait avec l'équipe de France, c'est un très grand joueur de football. C'est un régal de le voir comme ça."

Il reconnaît tout de même que "c'est Zidane qui m'a inspiré petit". "C'est un numéro 10, c'était le meilleur joueur au monde, un Français et tout le monde qui suit le foot connaît très bien Zidane."