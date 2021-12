Clauss, Nkunku, Savanier bientôt chez les Bleus? Les réponses de Deschamps

Dans Rothen s’enflamme, vendredi sur RMC, le sélectionneur Didier Deschamps s’est exprimé au sujet de Jonathan Clauss (Lens), Christopher Nkunku (Leipzig) et Téji Savanier (Montpellier). Trois joueurs dont on dit qu'ils sont proches de l’équipe de France.

L’équipe de France a joué ses cinq derniers matchs avec trois défenseurs et deux pistons, un système qui correspond parfaitement à Jonathan Clauss, piston droit du RC Lens et actuel deuxième meilleur passeur de Ligue 1. Dans Rothen s’enflamme, Didier Deschamps a donc été interrogé sur une potentielle sélection du Lensois lors des prochains rassemblements, à un poste où personne ne fait pour le moment l’unanimité chez les Bleus.

"Il est capable de faire de très, très bonnes choses. Qu’il continue", a encouragé "DD", assurant que l’âge de Clauss (29 ans) ou le fait qu’il ne joue pas de compétition européenne n’était pas un souci. Pour autant, Deschamps ne s’est pas trop avancé sur l’avenir. "Qu’il soit très bon avec Lens, tant mieux pour lui, qu’il continue de l’être. Après c’est par rapport à la concurrence, sachant que le niveau international c’est tout là-haut. Je sais que vous êtes tous à vouloir des nouveautés. Mais je ne suis pas là pour faire cadeau à qui que ce soit."

"Il y a beaucoup de monde et j’ai que 23 cases"

Même son de cloche pour un autre français en forme, Christopher Nkunku, du côté de Leipzig. "C’est un candidat crédible et possible par rapport à la concurrence, a souligné le sélectionneur. Ce qu’il fait déjà depuis la saison dernière, en terme d’efficacité, c’est très, très bien. Je peux que l’inciter à continuer, et s’il reste sur ce qu’il fait depuis ces derniers mois, il y viendra tôt ou tard (en équipe de France)."

Deschamps a été un peu moins bavard au sujet de Téji Savanier. "Tant mieux qu’il soit performant. Après c’est par rapport à qui est la concurrence. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde et j’ai que 23 cases." Le milieu montpelliérain a connu les Bleus aux Jeux olympiques, cet été, mais il attend toujours une première sélection avec les A.