Montpellier-OM: coup dur pour Marseille, qui perd Jonathan Clauss sur blessure

Il a lui-même mis le ballon en touche, avant de s’assoir sur le terrain en demandant le changement. Jonathan Clauss s’est blessé durant le match entre Montpellier et l’OM, ce lundi, lors de la 17e journée de Ligue 1. Le latéral droit de Marseille, actif dans son couloir, s’est plaint de l’adducteur gauche après un duel avec Stephy Mavididi en première période.

Les soigneurs du club phocéen sont entrés sur la pelouse de la Mosson afin de le prendre en charge. L’international français (6 sélections) est sorti en boitant et en grimaçant, remplacé par Issa Kaboré. Une scène qui laisse craindre un problème important pour l’ancien Lensois, qui avait trouvé la barre sur un centre-tir détourné in extremis par Jonas Omlin quelques intants plus tôt.

L’OM recevra le Hyères FC en Coupe de France

Depuis son arrivée sur la Canebière, Clauss, recruté l’été dernier contre 7,5 millions d’euros, a disputé 26 matchs sous le maillot ciel et blanc. Avec un but et huit passes décisives à la clé (toutes compétitions confondues). Reste à connaître la nature exacte de sa blessure afin de déterminer une éventuelle durée d’absence.

Après ce déplacement dans l’Hérault, l’OM va recevoir le Hyères FC (National 2) samedi en 32es de finale de la Coupe de France (15h30). Les joueurs d’Igor Tudor se rendront ensuite à Troyes, le 11 janvier, lors de la prochaine journée de L1 (21h), avant d’accueillir Lorient (14 janvier) puis Monaco (28 janvier).