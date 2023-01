Ligue 1: 40 points en 17 journées, Lens a presque un rythme de champion

Après sa victoire contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir, le RC Lens a atteint la barre des 40 points après seulement 17 journées de Ligue 1. Une performance quasiment inédite pour une équipe 2e au classement à ce stade du championnat.

Le RC Lens n'est plus seulement le tube du début de championnat. A l'approche de la mi-saison, les Sang et Or sont les dauphins du Paris Saint-Germain, qu'ils ont été les premiers à faire chuter, avec la manière, dimanche soir à Bollaert. Sur le plan comptable, les hommes de Franck Haise affichent même une forme impressionnante, quasiment inédite pour un deuxième de Ligue 1.

40 points après 17 journées, c'est en effet un rythme de champion ou presque. D'après Opta, une seule fois, dans l'histoire du championnat, une équipe classée deuxième comptait autant de points à ce stade de la saison: c'était Nîmes, lors de l'exercice 1959-1960 (en comptant 3 points pour une victoire). Les Crocodiles avaient ensuite terminé le championnat à cette deuxième place, derrière Reims.

Une seule défaite cette saison

Pour les Lensois, le match nul légèrement frustrant concédé à Nice (0-0), il y a quelques jours, est quasiment oublié avec la victoire face au PSG. Ils côtoient actuellement des sommets inhabituels, malgré deux dernières saisons réussies depuis leur retour en Ligue 1.

Les deux dernières années, le RC Lens a terminé 7e du championnat, avec 62 et 57 points, manquant à chaque fois de peu les places européennes. Le rythme, cette fois, est bien plus élevé. Les Sang et Or n'ont perdu qu'une seule rencontre de championnat, lors du derby face à Lille, et peuvent commencer à rêver en grand.