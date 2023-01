Montpellier: plusieurs matchs de suspension pour Khazri et Wahi

Wahbi Khazri et Elye Wahi, expulsés lors de la défaite de Montpellier face à Nantes, ce week-end, ont écopé chacun de plusieurs matchs de suspension par la commission de discipline de la LFP. Deux pour Khazri, trois dont un avec sursis pour Wahi.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent à Montpellier. Trois jours après leur déroute à domicile face à Nantes (0-3), les Héraultais, 15es de Ligue 1 à deux points de la zone rouge après trois défaites consécutives, ont appris mercredi soir les décisions de la commission de discipline à l'encontre de Wahbi Khazri et Elye Wahi, tous les deux expulsés ce week-end.

Auteur d'un pied haut très dangereux mais involontaire sur Nathan Zézé en première période, la Tunisien est suspendu pour deux rencontres. Wahi, sanctionné d'un jaune pour une simulation dans la surface, puis d'un rouge après avoir protesté avec véhémence à quelques centimètres de l'arbitre, écope lui de trois matchs de suspension dont un avec sursis.

Ils manqueront la réception du PSG

Les deux attaquants montpelliérains vont donc manquer le déplacement à Auxerre, le 29 janvier, et la réception du Paris Saint-Germain, trois jours plus tard. Le secteur offensif du MHSC va s'en retrouver fortement amoindri.

En dehors de Khazri et Wahi, Isaak Touré (Auxerre) a reçu un match de suspension après son rouge face à Lens. Quatre joueurs sont également suspendus une rencontre pour avoir reçu trois avertissements en 10 matchs officiels : Carlos Baleba (LOSC Lille), Mohamed Camara (AS Monaco), Pierrick Capelle (Angers SCO) et Brecht Dejaegere (Toulouse FC).