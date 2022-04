Montpellier: Savanier n’a pas oublié ceux qui l’ont traité de "boucher" après sa faute sur Mbappé

Dans un entretien à Midi-Libre à la veille de Montpellier-OM dimanche en clôture de la 31eme journée de Ligue 1, le milieu de terrain du MHSC Téji Savanier fait le point sur sa saison, s’exprime sur son statut de capitaine et revient sur un épisode marquant de sa carrière, en 2018, face au PSG.

Rancunier Téji Savanier? Le milieu de terrain de Montpellier a en tout cas de la mémoire. Le 1er septembre 2018, le match entre Nîmes et le PSG (2-4) se termine dans la confusion avec les expulsions de Kylian Mbappé et de celui qui défend alors les couleurs des Crocos. Pour son premier carton en L1 (le seul à ce jour), la star parisienne avait perdu ses nerfs et violemment bousculé au sol le Nîmois après une faute de ce dernier. Quatre ans après, le Montpelliérain a changé de dimension mais n’a pas oublié l’étiquette que certains lui ont collé à la peau après ce fait de match.

"J’ai fermé ma gueule"

"Ce qui m’a énervé en fait, c’est lors de ma première année en L1. Je fais un petit geste sur Mbappé, je prends cinq matchs de suspension et tous les journalistes de France ont dit : "Ce n’est pas un joueur, c’est un boucher." Ça, je ne l’ai pas oublié, confie-t-il samedi dans les colonnes de Midi-Libre. Mais j’ai fermé ma gueule, j’ai travaillé et aujourd’hui, je suis là où je suis et je suis très content du chemin."

Téji Savanier, en fin de contrat en 2023, s’est aussi exprimé sur son avenir :"Ce n’est pas une prise de tête pour l’instant, dit-il à la veille du choc face à l’OM dimanche soir en clôture de la 31eme journée. Je vis le truc à fond. On verra ce qu’il va se passer. Aujourd’hui je ne pense pas à partir, à signer ailleurs. Je suis très bien ici, je suis dans ma ville, avec ma famille, le président me fait confiance", conclut le Montpelliérain.