Montpellier: Savanier suspendu deux matchs ferme pour des "propos déplacés" contre l'OM

Téji Savanier a écopé ce mercredi de trois matchs de suspension, dont deux ferme, de la part de la Commission de discipline de la LFP pour des "propos déplacés" lors du match entre Montpellier et l'OM (3-3) le 10 avril.

Montpellier va devoir se passer de Téji Savanier. Le joueur de 29 ans écope de trois matchs de suspension, dont deux ferme, de la part de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Après un déplacement à Nice, le MHSC doit recevoir Saint-Etienne puis se rendre à Strasbourg.

Selon le club héraultais, le milieu de terrain faisait l'objet d'un "rapport complémentaire pour des propos déplacés" contre l'OM, lors du spectaculaire 3-3 du 10 avril en Ligue 1. Des mots visiblement injurieux tenus contre l'arbitre Jérôme Brisard, dans un match totalement fou, qui avait vu les Montpelliérains égaliser dans les derniers instants du temps additionnel.

Un match ferme pour Guilbert

Parmi les autres sanctions décidées ce mercredi, Frédéric Guilbert, expulsé dimanche lors du match nul entre Nîmes et Strasbourg, prend un match ferme et un avec sursis. Du côté des bancs, Franck Haise est suspendu un match ferme pour sa colère et son carton rouge lors de Brest-Lens. L'entraîneur des gardiens d'Angers est suspendu deux matchs.