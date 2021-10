Mort de Bernard Tapie: la presse française salue "le boss"

Les hommages pour Bernard Tapie affluent en une des principaux journaux, ce lundi au lendemain de la mort de l’ancien président de l’OM, ministre sous François Mitterrand, député et homme d’affaires.

Les 1001 vies de Bernard Tapie se retrouvent affichées en une de la presse française ce lundi matin. Tous les journaux - nationaux, régionaux, économiques, politiques et sportifs - rendent hommage à l’homme d’affaires, décédé dimanche des suites d’un cancer à l’âge de 78 ans.

La une de La Provence © Capture

La Provence pleure son ancien propriétaire, qui avait pris les rênes du quotidien en 2014. "Adieu Boss", salue le journal avec une photo de l’ancien président de l’OM, adressant un signe de la main, large sourire aux lèvres, regard tourné vers l’horizon.

La lettre de Macron à La Provence

Un éditorial salue son caractère exigeant et présent et soulignant qu’il "n’était pas pour autant interventionniste dans les choix éditoriaux". Une lettre adressée au journal par Emmanuel Macron, président de la République et amateur de l’OM, est publiée en page 5. Le chef de l’Etat y évoque notamment "la nuit enchantée de mai 1993 où, quelques minutes après le but de Basile Boli, porté en triomphe par quelques hommes en blanc et bleu, il brandit, sourire aux lèvres, la coupe au grandes oreilles tant attendue par toute une ville, tout un peuple".

La une de L'Equipe en hommage à Bernard Tapie © Capture

La une du Parisien en hommage à Bernard Tapie © Capture

Tapie a marqué l’histoire du sport par cette première coupe des clubs champions d’un club français le 26 mai 1993. Il apparaît donc en une de L’Equipe ce lundi. "A jamais le boss", titre le journal qui rappelle ses heures de gloire mais aussi les plus sombres avec l’affaire VA-OM ou le scandale Adidas. Le Parisien salue "Le battant" en référence notamment à son dernier combat contre le cancer mené depuis 2017.

Libération lui réserve un portrait en noir et blanc derrière ce titre "Toutes affaires cessantes" dans un dernier hommage à Bernard Tapie, "personnage médiatique, tapageur et populaire". "Adieu le boss", lance Nice-Matin. Sud-Ouest n’oublie pas non plus "Nanard" qui s’était souvent accroché avec l’ancien sulfureux président des Girondins de Bordeaux. "Entre ombre et lumière", titre le journal.