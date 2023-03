OL: "Ça va être parfois croustillant...", Blanc pas emballé par la sonorisation des arbitres

Après le match nul de son équipe face à Nantes (1-1) vendredi au Groupama Stadium, l'entraîneur de l'OL Laurent Blanc a donné son avis sur la sonorisation des arbitres, expérimentée lors de cette affiche de la 28e journée de Ligue 1.

L'entraîneur de l’OL, Laurent Blanc s'est montré plus que sceptique à propos de la sonorisation des arbitres après une expérimentation au cours du match de la 28e journée de Ligue 1, OL-Nantes (1-1), vendredi au Groupama stadium. "On m’a dit ça avant le match. Je me suis dit : "on va essayer de ne pas dire trop de bêtises". Mais sincèrement pour moi ça n’a rien changé", a commenté le coach lyonnais, visiblement pas très au fait de cette expérimentation.

"Je ne sais pas si c’est une bonne chose d’entendre les joueurs parler"

Relancé sur la comparaison avec les arbitres de rugby, il coupe net : "On n’est pas le rugby, arrêtons de nous comparer au rugby. On n’a pas la même mentalité. Qu’est-ce qu’on va faire ? Certainement que lorsqu’on va être poli avec l’arbitre, on ne va pas le diffuser. Qu’est-ce qu’on va diffuser à votre avis ? Je ne sais pas s’il y a un intérêt. Je ne sais pas si c’est une bonne chose d’entendre les joueurs parler. Je vous dis ce que je pense. Ça va être parfois croustillant", conclut Laurent Blanc.