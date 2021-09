Nantes: après sa comparaison avec Mbappé, Geubbels veut tourner la page

Willem Geubbels, qui a rejoint le FC Nantes en prêt avec option d’achat, a été interrogé sur sa comparaison avec Kylian Mbappé en 2018. L’attaquant, qui a vécu trois saisons compliquées à l’AS Monaco, assume ses propos, même s’il se montrera plus prudent à l'avenir.

Au moment de son éclosion dans le monde professionel, Willem Geubbels a souvent été comparé à Kylian Mbappé. "J'ai envie de suivre ses traces et pourquoi pas faire mieux. (...) Je suis très jeune, et même en avance donc la comparaison est assez rapide. Elle est souvent faite et je veux suivre ses pas pour faire mieux", déclarait-il à l'été 2018 à son arrivée l'AS Monaco.

Depuis, l’attaquant a vécu une aventure très compliquée sur le Rocher entre mauvaises performances et blessures. Dans les derniers jours du mercato estival, il a rejoint où le FC Nantes sous la forme d’un prêt avec option d’achat de six millions d’euros.

"Me concentrer plus sur moi, me remettre au boulot"

Ce vendredi, le néo-Nantais était en conférence de presse et a été interrogé sur cette comparaison. Willem Geubbels assume ses propos mais souhaite enfin passer à autre chose pour relancer sa jeune carrière.



"Non, je ne regrette pas de l’avoir dit. Je pense qu’on est dans un milieu où il faut faire attention à ce que l’on dit. Malheureusement, ça a été détourné de façon assez mauvaise, je pense, par certains médias. Je pense qu’on n’a pas totalement compris le fond de ma pensée. Maintenant, je ne vais pas revenir dessus, c’est du passé et je pense qu’aujourd’hui, le mieux c’est de me concentrer plus sur moi, de me remettre au boulot et de progresser de la meilleure des manières", explique l’attaquant formé à l’OL.

Geubbels, l’heure de la relance

Le Français a pris part à seulement 14 matchs de championnat de France pour un total de 283 minutes de jeu avec le club de la Principauté et n'a marqué qu’un seul but. En rejoignant le FC Nantes, il espère donner un nouvel élan à sa carrière. Willem Geubbels pourrait porter le maillot du FC Nantes après la trêve internationale. Les hommes d’Antoine Kombouaré reçoivent l’OGC Nice, le 11 septembre à 15h, lors de la cinquième journée de Ligue 1.