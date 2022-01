Nantes: Augustin convoqué contre Nice, plus d'un an après son dernier match

Confronté à plusieurs absences, Antoine Kombouaré a convoqué un groupe très rajeuni pour le déplacement du FC Nantes vendredi à Nice en Ligue 1. Un groupe dans lequel on retrouve aussi Jean-Kevin Augustin, dont le dernier match en pro remonte à novembre 2020.

C’est peut-être l’événement du week-end en Ligue 1. La probable absence de Lionel Messi pour PSG-Brest samedi ? Le choc OM-Lille dimanche ? Non, le grand retour de Jean-Kevin Augustin dans le groupe du FC Nantes. Plus d’un an après son dernier match avec les Canaris, l’attaquant de 24 ans fait partie des 19 joueurs convoqués par Antoine Kombouaré pour affronter Nice vendredi (21h) en ouverture de la 21e journée. Sa dernière apparition en championnat remonte au 28 novembre 2020. Christian Gourcuff lui avait offert une quinzaine de minutes lors d'une défaite à Marseille (3-1) au Vélodrome. La suite a été un long calvaire pour l’ancien Parisien.

Totalement à court de rythme, mis à l'écart par ses différents entraîneurs (Gourcuff, Raymond Domenech et Antoine Kombouaré), et victime du syndrome du "Covid-long", il a passé ces derniers mois avec la réserve du FCN. "La porte n’est fermée pour personne à partir du moment où les joueurs font les efforts et démontrent leurs qualités", avait expliqué Kombouaré en novembre. Des mots suivis d’actes puisqu’Augustin a été réintégré au groupe professionnel en début de semaine. Avant donc d’être convoqué pour ce déplacement à Nice. "L’intégration de Jean-Kevin n’est pas anodine, a indiqué Kombouaré mercredi. Je veux voir s’il peut aider le groupe, nous donner un coup de main. J’y crois mais cela ne suffit pas."

Nantes très amoindri

Augustin, arrivé sur les bords de l'Erdre en octobre 2020 et sous contrat jusqu'en juin prochain, profite aussi d’une cascade d’absences. En attaque, Nantes est actuellement privé de Moses Simon et Kalifa Coulibaly, présents à la CAN avec le Nigeria et le Mali, alors que Renaud Emond vient d’être cédé au Standard de Liège. Privé également de Jean-Charles Castelletto (CAN), Charles Traoré (CAN), Wylan Cyprien (ischios), Nicolas Pallois (mollet) et Dennis Appiah (coronavirus), Kombouaré a fait appel à plusieurs jeunes comme Mohamed Achi, ce milieu de 19 ans au profil très technique (à découvrir dans le podcast Scouting de RMC). En charnière centrale, Andrei Girotto pourrait être associé à Abdoulaye Sylla (21 ans) ou Yannis M'Bemba (20 ans).

Neuvième de Ligue 1, le FCN reste sur quatre matchs sans défaite avant de défier des Aiglons en pleine forme. Dauphins du PSG, les hommes de Christophe Galtier visent un quatrième succès d'affilée pour revenir provisoirement à huit points du leader.