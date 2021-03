Nantes : Jean-Kévin Augustin souffre d’un "Covid-long"

Très peu utilisé depuis son arrivée au FC Nantes puis mis à disposition de la réserve par Antoine Kombouaré, l'attaquant Jean-Kévin Augustin est victime d’un "Covid-long" indique ce jeudi le club nantais.

On connaît les raisons de la méforme de Jean-Kévin Augustin. Si les coaches se succèdent sur le banc nantais depuis le début de la saison cherchant désespérément une solution, tous sont unanimes pour reconnaître que Jean-Kévin Augustin n'était pas en capacité physique de jouer. Arrivé au FC Nantes en provenance du RB Leipzig dans les dernières heures du mercato estival, l’attaquant français de 23 ans avait pourtant signé au FCN pour se relancer. Cinq mois plus tard, les chiffres sont impitoyables: 3 apparitions pour un total de 34 minutes de jeu et zéro but marqué.

Il va suivre "un protocole médical strict" et un programme de réathlétisation

D'un avis unanime, tous les coaches nantais avaient estimé que JKA était hors de forme sur le plan physique, malgré une attitude et une implication irréprochables. Le constat fut le même à son arrivée pour Antoine Kombouaré qui avait décidé d’écarter son attaquant du groupe professionnel et de le placer à disposition de la réserve jusqu’à la fin de la saison. Une semaine après cette décision, on sait désormais pourquoi l’ancien international Espoirs est en méforme.

A l’initiative du club et de son entourage pour comprendre les raisons de cette situation, le joueur a passé des tests médicaux plus approfondis à l'hôpital. "Ceux-ci ont révélé que l’attaquant subit encore les conséquences d'une infection à la Covid-19, qui s’apparente au syndrome dit du "Covid long", indique le FCN jeudi dans un communiqué. Le joueur va à présent poursuivre un protocole médical strict, adapté à son état de santé actuel, nécessaire au recouvrement de la totalité de ses moyens et de sa forme physique." Jean-Kévin Augustin va également poursuivre un programme de réathlétisation, tout en restant avec la réserve jusqu’à la fin de la saison.

Augustin n'a en revanche pas reçu de contre-indication quant à la pratique sportive du corps médical et pourra fouler à nouveau les terrains dès qu'il aura retrouvé la plénitude de ses moyens physiques. Chose qui pourrait prendre plusieurs semaines avant un retour à 100%.

Augustin: "Je mets tout en œuvre pour revenir dans ma meilleure forme au plus vite"

Le joueur a tenu à remercier ceux qui l’ont soutenu dans cette épreuve: "Le club et les supporters vivent une saison particulièrement difficile et je mesure les attentes qu’ont suscitées ma venue, a écrit Augustin sur les réseaux sociaux. Je comprends d’autant plus la frustration de tous les fans du FCN ayant placé beaucoup d’espoirs en moi, et croyez bien que je la partage." Et le Nantais de conclure : "Sachez que je mets tout en œuvre pour revenir dans ma meilleure forme au plus vite. Mon but est toujours le même : aider le club et l’équipe à surmonter cette mauvaise passe, pour atteindre les objectifs qui sont les siens."