Nantes-Bordeaux: Gasset a vu des joueurs "tétanisés par l'enjeu"

Après la lourde défaite des Girondins ce samedi à Nantes (3-0), lors de la 36e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset s'est montré lucide sur le très faible niveau affiché par son équipe.

Le réveil bordelais n’aura pas duré bien longtemps. Une semaine après leur courte victoire face au Stade Rennais (1-0), les Girondins ont rechuté ce samedi, balayés par des Nantais revigorés et emmenés par un excellent Randal Kolo Muani (3-0). Fragiles et sans idées à la Beaujoire, Benoît Costil et ses coéquipiers pointent à une inquiétante quinzième place en attendant la fin de la 36e journée de Ligue 1, avec seulement deux points d’avance sur leur adversaire du jour, barragiste.

"Il n’y a que la peur qui peut donner ça"

"C'était un non-match. On a été tétanisé par l'enjeu. On avait joué avec le cœur contre Rennes, même s'il y avait eu des circonstances favorables (le carton rouge de Steven Nzonzi dès la huitième minute de jeu, ndlr). Aujourd'hui, on a été battus dans tout, la technique, l'agressivité, la gestion du ballon... C’est incompréhensible. Il n’y a que la peur qui peut donner ça", a reconnu Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Dans une situation extrêmement délicate sur le plan sportif et en coulisses, avec le retrait annoncé de leur actionnaire américain, les Girondins totalisent douze défaites pour deux victoires et un match nul sur leurs quinze derniers matchs de championnat.

Une chute libre pour un club qui était encore septième et à la lutte pour une place européenne fin janvier. "Pour enrayer cette spirale il faut trouver encore un levier. On est faible mentalement. On lâche au moindre accroc. Il faut trouver la solution pour pouvoir s’en sortir. La guerre, on ne l’a même pas faite aujourd’hui, il n’y avait qu’un boxeur. Tout me met en colère : le résultat, la manière, les duels perdus, les replacements. Quand on est dans une situation difficile et qu'on vit une saison encore plus difficile que prévu, il y a de l'abattement pendant un ou deux jours mais après il faut rebondir et se dire qu’on va y arriver", a insisté Gasset, lassé par les erreurs à répétition de son équipe mais déjà tourné vers la réception du RC Lens samedi prochain (21h).