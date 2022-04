Nantes-Bordeaux: larmes aux yeux, incompréhension, mots forts... ambiance pesante chez les Girondins

Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés ce dimanche face à Nantes (5-3) et les joueurs semblent touchés. Admar Lopes était au bord des larmes en zone mixte, quand Benoit Costil estime que "c'est peut-être" ce que mérite l'équipe.

Pas d'exploit face à Nantes dans le derby de l'Atlantique pour Bordeaux, qui quitte la Beaujoire avec une nouvelle défaite 5-3. Les Girondins avaient pourtant eu l'occasion de revenir à 4-4 avant que Jimmy Briand ne rate son penalty. Une énième défaite qui fait mal, et qui semble sceller un petit peu plus une descente en Ligue 2.

"La moindre petite chose on tombe"

Après le match, beaucoup de joueurs de Bordeaux se sont montrés très touchés et seul Jimmy Briand s'était dirigé vers les supporters bordelais ayant fait le déplacement à l'issue de la rencontre. Une bonne partie du parcage étant déjà partie, il a été gentiment invité à rentrer aux vestiaires.

En zone mixte, Admar Lopes, directeur technique et Jaroslav Plašil, entraîneur adjoint, ont le regard hagard. L'un des deux est même au bord des larmes.

De retour dans les cages de Bordeaux après son éviction pour des accusations de racisme venues des Ultramarines, Benoît Costil en a donc encaissé cinq en 90 minutes: "On fait une bonne première période, on est à 2-0 et on gère ça correctement, puis on vole en éclat sur la 2e période, analyse le portier, calme mais qui a encore du mal à comprendre comment l'équipe a implosé en si peu de temps. Un peu comme à Saint-Etienne, même si ici c'est plus sévère. La moindre petite chose on tombe."

"Peut-être que tout simplement on le mérite"

Costil sait que le maintien "va être très difficile", mais ne veut "pas se voiler la face": "On a du retard, on est sur une dynamique compliquée mais mathématiquement ce n'est pas encore fait. Il y a urgence, on avancera qu'en gagnant des matchs." "C'est très difficile quand tu as fait le plus dur, que tu mènes 2-0 à la mi-temps et tu exploses en seconde période... Je n'ai même pas d'explication", s'indigne le portier avant d'être beaucoup plus cash.

"Peut-être que tout simplement on le mérite, conclue-t-il. La réussite et la chance se provoquent, nous on ne l'a pas donc c'est qu'on ne fait pas assez. Jusqu'à présent on était trop limité, on ne peut pas mettre ça sur le dos de la réussite ou de la chance. "

"Il va falloir poser les couilles sur la table si on veut se maintenir"

Autre taulier du vestiaire bordelais, Mbaye Niang n'a pas mâché ses mots au micro de Prime Video: "Personnellement, je me sens mal de me dire que j'ai perdu 5-3 après avoir mené 2-0. C'est sûr que ce n'est pas agréable. Il va falloir s'accrocher et poser les couilles sur la table si on veut se maintenir, sinon ça va être compliqué."

Et lui aussi remet en cause l'état d'esprit de son équipe et évoque "des traumatismes" au sein de l'effectif: "Je ne sais pas si c’est une peur de gagner, mais on sent que les garçons ont des traumatismes sur les différents scénarios qu’ils ont vécus tout au long de la saison. On les met en garde, on les rassure aussi, on leur donne également des billes de façon à ce qu’ils puissent être très attentifs."