Bordeaux: le calvaire de Gaëtan Poussin, le gardien des Girondins

En difficulté contre Lyon (6-1) puis face à Saint-Etienne (2-2), le gardien des Girondins, Gaëtan Poussin, est la cible des critiques des supporters bordelais. Une situation difficile à vivre pour le joueur formé au club qui hérite malgré lui du conflit entre sa direction, les Ultras bordelais et l’international Benoît Costil.

Il est le symbole d’un club en déroute. Depuis le match nul frustrant des Girondins de Bordeaux contre Saint-Etienne (2-2) ce mercredi, un flot de critiques et de moqueries visent Gaëtan Poussin. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias les performances du gardien de but de 23 ans sont pointées du doigt. Pas au niveau pour les observateurs du club bordelais. Pourtant il y a trois semaines, l’ancien international français des moins de 21 ans avait été le principal artisan du premier clean-sheet de la saison bordelaise à Lille.

Depuis, deux grosses boulettes contre Lyon (6-1) et une performance sans arrêt contre Saint-Etienne (2-2) ont fait plus que ternir son bilan. "Contre Lyon, il fait deux erreurs, on ne peut rien dire et il les assume même si ce n’est pas facile à son âge, confie son entourage. Ce n’est pas parce qu’il a fait deux boulettes contre Lyon qu’il doit tout sortir derrière. Il ne faut pas oublier tout ce qu’il a pu bien faire dans un contexte difficile."

L’entourage de Poussin: "Ça laisse des traces"

La pression est énorme sur les épaules de Poussin et s’intensifie. "Ça laisse des traces mais Gaëtan est costaud mentalement, poursuivent ses proches. Il a essayé de faire face aux critiques mais il est préoccupé par la situation collective plus que par la sienne." Le discours tenu par Poussin après le match nul contre Saint-Etienne reste le même, maintenir Bordeaux en Ligue 1. En conférence de presse d’après-match, son entraineur David Guion a de nouveau affirmé que le choix d’aligner Poussin comme numéro 1 était une décision sportive. "Il y a de la concurrence pratiquement sur les onze postes, aussi bien l'attaquant que le milieu, que le défenseur, et le gardien de but, a-t-il détaillé. Ce sont des choix sportifs de ma part, et j'assume pleinement. C'est mon choix."

Paradoxalement, le jeune gardien paie le traitement réservé à Benoît Costil depuis quatre matchs. Si courant janvier, Poussin avait plutôt bien tenu son rôle en remplaçant Costil pendant qu’il était blessé, la donne a changé ces dernières semaines. L’international français ne devrait plus porter le maillot des Girondins jusqu’à la fin de saison. Et même si le staff martèle qu’il s’agit d’un choix sportif, plusieurs sources font état d’une décision de la direction qui aurait affirmé aux Ultramarines après les incidents lors de la réception de Montpellier que : "Costil ne portera plus le maillot."

Costil résigné à terminer la saison sur le banc

Une décision qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters bordelais. Même chez les Ultramarines, qui n’ont toujours pas dévoilé les preuves d’actes racistes de Costil et Koscielny, le cas de l’ancien Rennais fait débat. "Gaëtan est tenu responsable de la situation de Ben Costil, analyse une source proche du club. Il n’y est pour rien. Il a toujours été top dans son rôle de numéro 2. Ce n’est pas de sa faute si ça s’est terminé avec Costil. Il joue et il essaie d’être le meilleur à chaque match." L’entente entre Benoît Costil et Gaëtan Poussin a toujours été très bonne et malgré son âge, le gardien originaire du Mans est même un joueur qui compte dans le vestiaire. "C’est un des leaders, souffle-t-on. Il est là depuis longtemps. C’est un amoureux des Girondins, ce sera un des plus affectés si Bordeaux descend."

Poussin devrait être maintenu à Nantes

A Nantes ce dimanche, Gaëtan Poussin devrait une nouvelle fois débuter dans le but bordelais sauf retournement de situation et devra renverser l’opinion publique. Si les Girondins sont amenés à descendre à l’étage inférieur, le gardien pourrait s’inscrire dans le futur projet Ligue 2 alors qu’il lui reste encore un an de contrat. De son côté, Benoît Costil continue à s’entrainer normalement avec le même professionnalisme. L’ancien Caennais ne communique plus avec David Guion ou son directeur sportif Admar Lopes signe d’une fracture importante. Il reste malgré tout à la disposition du club. Après cinq saisons aux Girondins et 179 matchs, l’ancien capitaine des Marine et Blanc semble bien résigné à terminer la saison sur le banc. A regret.