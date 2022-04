Ligue 1: la terrible statistique record de la défense de Bordeaux après le naufrage à Nantes

Balayé par Nantes ce dimanche (5-3), Bordeaux a encaissé 84 buts depuis le début de la saison. C'est le plus haut total sur les 40 dernières années en Ligue 1.

Bordeaux s'enfonce de semaine en semaine. Douchés par Nantes ce dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1, les Girondins ont encaissé cinq nouveaux buts dans leur saison catastrophique (5-3), portant à 84 le nombre de buts encaissés lors de l'exercice 2021-2022, après 34 journées. Selon Opta, il s'agit du plus haut total pour une équipe sur le même exercice sur les 40 dernières années. Et il reste encore quatre matchs à jouer (Nice, Angers, Lorient, Brest).

Un seul clean sheet

Comme contre Saint-Etienne mercredi, les Girondins ont pourtant rapidement mené 2-0, puis 3-2, avant que Jimmy Briand ne rate le pénalty de l'égalisation. Les voilà encore à quatre longueurs du barragiste, avant de recevoir Nice la semaine prochaine. Sur les trois dernières rencontres, Bordeaux a encaissé 13 buts (six contre Lyon, deux contre Saint-Étienne et cinq contre Nantes).

Cette saison, l'équipe n'a réussi qu'une seule fois à préserver sa cage inviolée. C'était à Lille, lors de la 30e journée. Après ce week-end, Bordeaux reste aussi la pire défense du top 5 européen, devant Greuther Fürth (76), la Salernitana (70), Norwich (69) et Levante (65). À quatre journées de la fin, la mission maintien se complique pour les Girondins, toujours 19es (27 points), qui restent à quatre unités de Saint-Étienne (18e) et six de Clermont (17e).