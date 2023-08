Nantes: ciblée par la direction, la Brigade Loire dénonce "la recherche d’un conflit frontal"

La direction du FC Nantes a décidé de faire retirer le matériel des ultras jusque-là stocké à la Beaujoire. La Brigade Loire, qui ne veut "pas répondre à la provocation", se présentera tout de même devant le stade avec son matériel, vendredi, contre Marseille.

Faut-il s’attendre à un avant-match très, très tendu ce vendredi à la Beaujoire face à l'OM ? A Nantes, la situation s’est sérieusement dégradée entre les supporters de la Brigade Loire et le nouveau Directeur sûreté et sécurité (DSS), David Amaré. Via un mail envoyé au groupe de supporters, ce dernier a annoncé sa volonté de faire retirer "poteaux, enceintes, nacelle, structures métalliques" habituellement stockés sous la tribune. Une décision prise avec l’aval de la direction.

Vendredi dernier, pour la réception de Monaco (3-3), de longues négociations avaient été nécessaires devant les grilles d'entrée de la Beaujoire pour que les ultras puissent finalement entrer avec leur matériel. Qu’en sera-t-il face à l’OM dans deux jours ? Dans le viseur du nouveau DSS, la Brigade Loire a publié un communiqué ce mercredi soir.

La Brigade Loire se présentera aux grilles du stade avec son matériel

"Nous avons appris qu’en réponse au match de Monaco, notre matériel présent au stade allait être retiré dès la réception de Marseille. Plutôt que la raison, la direction du FC Nantes fait le choix d’une intensification des mesures et la recherche d’un conflit frontal et dur. Et par la suppression de ce matériel, elle porte un coup sans précédent à la tribune Loire, et par voie de conséquence à l’ambiance de la Beaujoire dans son ensemble", dénonce la Brigade Loire.

Et d’ajouter : "Pour autant, nous ne souhaitons pas répondre à cette énième provocation. C’est pourquoi, vendredi soir, nous nous présenterons de nouveau aux grilles du stade avec notre matériel, pour tenter d'animer la tribune Loire et donc la Beaujoire, en dépit de la volonté du FC Nantes de nous l'interdire. (…) La direction du FC Nantes cherchant à nous pousser à la faute, nous appelons les présents d’une part à ne pas répondre à la provocation, et d’autre part à adopter un comportement irréprochable."

La Brigade Loire appelle les supporters "qui se sentent concernés par cette situation inacceptable" à se réunir avant le début de la rencontre pour constituer un cortège qui prendra la direction de la Beaujoire.