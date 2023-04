Nantes: écarté depuis le début du ramadan, Hadjam de retour dans le groupe pour le déplacement à Auxerre

Jaouen Hadjam, qui peut rompre le jeûne du ramadan en déplacement, fait son retour dans le groupe du FC Nantes pour le match de Ligue 1 à Auxerre ce dimanche (15h). Antoine Kombouaré avait préféré se passer de ses services lors des dernières rencontres à domicile.

Il n’est plus apparu en Ligue 1 depuis le 17 mars (1-1 à Lyon). Ecarté durant un mois par Antoine Kombouaré, Jaouen Hadjam signe son retour dans le groupe du FC Nantes pour le déplacement sur le terrain d’Auxerre ce dimanche (15h). L’international algérien fait partie des 20 joueurs convoqués pour ce rendez-vous très important dans la lutte pour le maintien. Bientôt opposé au Téfécé en finale de la Coupe de France mais incapable de gagner en championnat depuis deux mois, le FCN a besoin d’un succès en Bourgogne pour s’éloigner de la zone rouge.

Premier match de Nantes à l'extérieur depuis le début du ramadan

Récemment revenu de blessure, Quentin Merlin part favori pour débuter sur le côté gauche de la défense, mais Hadjam pourrait avoir du temps de jeu. Alors comment expliquer son retour ? Début avril, Kombouaré avait expliqué son choix de ne pas faire jouer Hadjam en raison de son refus de rompre son jeûne du ramadan les jours de matchs comme le coach des Canaris le demande aux joueurs musulmans. "Dans la semaine, il n’y a pas de soucis pour ceux qui jeûnent, je suis prêt à les soutenir. Il y a du soutien et de l'écoute. On sait que c'est une période pas facile. Mais le jour du match, il ne faut pas jeûner. Il y a beaucoup d'intensité, il faut être prêt. Et ceux qui jeûnent ne sont pas dans le groupe. Je ne veux pas qu'ils se blessent", avait-il indiqué.

Cette année, ils sont six joueurs du groupe professionnel nantais observent le ramadan, et Hadjam, arrivé en janvier du Paris FC, est le seul à l'observer aussi les jours de matchs. "Il n’y a pas de polémique. Il n’y pas de sanction, avait précisé Kombouaré. Moi, je suis entraîneur. Il y a des règles de vie. Il y a un cadre que j’ai mis. Ceux qui ne respectent pas ça ne sont pas sélectionnables. Mais il n’y aucun souci. Une fois qu’il aura fini le ramadan, il sera à nouveau intégré dans le groupe. C’est mon boulot, je mets un cadre, des règles. Après, il faut que tout le monde se plie aux règles que je mets en place. C’est aussi simple que ça."

Commencé le 22 mars, le ramadan s'achèvera par l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui aura lieu le 21 avril en France. Pourtant, Hadjam est bien du voyage à Auxerre. Comme le précise le journal Ouest-France, il peut rompre le jeûne en déplacement. Et ce match à l’Abbé-Deschamps sera le premier joué par les Nantais à l’extérieur depuis le début du ramadan. Ils recevront ensuite Troyes, le 23 avril, avant de défier Toulouse à Saint-Denis pour la finale de la Coupe de France (29 avril).