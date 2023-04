Nantes: fin de saison pour Chirivella, homme fort de Kombouaré

Gêné depuis plusieurs mois par une pubalgie, Pedro Chirivella a annoncé ce vendredi la fin de sa saison. Le milieu argentin du FC Nantes ne disputera pas la finale de la Coupe de France face à Toulouse, le 29 avril prochain.

Le milieu de terrain nantais Pedro Chirivella, handicapé depuis des mois par une pubalgie, a annoncé vendredi la fin de sa saison, laissant les Canaris batailler sans lui pour assurer le maintien en Ligue 1 et remporter une nouvelle Coupe de France. "La saison s'arrête là pour moi. J'ai besoin d'un peu de temps pour être à 100% physiquement", a annoncé l'Espagnol de 25 ans. "Je voulais aider l'équipe mais je suis quelqu'un d''honnête et maintenant, je dois couper pour revenir au top".

Une blessure qui traîne

Arrivé à Nantes à l'été 2020 en provenance de Liverpool, Chirivella est resté discret jusqu'à ce qu'Antoine Kombouaré ne l'installe au coeur du jeu nantais en 2021. Quadrillant infatigablement le terrain, redoutable dans le pressing comme dans la relance, il a été un élément moteur de la saison dernière, mais cette pubalgie survenue au printemps 2022 et revenue cette année a limité son influence dans le jeu.



Il était sorti à la mi-temps du match contre Reims (défaite 3-0) début avril et n'est plus revenu. "Ca aura été le match de trop. Ça fait trop longtemps qu'il endure cette douleur", a reconnu Kombouaré vendredi en conférence de presse. "Ca fait pratiquement un an jour pour jour qu'il a cette pubalgie. Il est revenu, a travaillé fort. L'inflammation s'est déclarée de nouveau et c'était insupportable pour lui. Mais c'est logique et c'est bien qu'il prenne cette décision", a ajouté l'entraîneur nantais.



La fin de saison s'annonce pourtant chargée pour les Canaris, qui vont tenter le 29 avril contre Toulouse de conserver leur titre en Coupe de France, tout en bataillant pour éviter la relégation. Actuellement 14e de L1 avec 31 points, Nantes n'a que cinq longueurs d'avance sur la zone rouge et se déplace dimanche à Auxerre (15e, 29 pts), un concurrent direct tout juste relancé par une nette victoire à Ajaccio.