Nantes endeuillé par la mort d'un recruteur au Brésil

Le FC Nantes a annoncé le décès brutal de l’un de ses recruteurs, Sébastien Oger, âgé de 45 ans, alors qu’il était en vacances au Brésil.

Le FC Nantes endeuillé. Le club a publié un communiqué, lundi, pour faire part de sa peine après le décès brutal de Sébastien Oger à l’âge de 45 ans. En charge du recrutement pour le centre de formation sur la Bretagne depuis 2010, il s’est éteint alors qu’il était en vacances au Brésil dans l’état du Parana.

"Le FC Nantes a eu la douleur d’apprendre ce dimanche le décès de Sébastien Oger, recruteur pour le centre de formation du club depuis de longues années, indique le club des Pays de la Loire. Véritable passionné et amoureux du FC Nantes, Sébastien s’est éteint subitement à l’âge de 45 ans. Le FC Nantes, ses dirigeants, le groupe professionnel, le centre de formation et l’ensemble des administratifs partagent l’immense tristesse qui touche sa famille et ses deux enfants ainsi que ses proches. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances."



Selon Ouest-France, il a été hospitalisé deux ou trois jours avant son décès et avait été placé en soins intensifs dans la nuit de samedi à dimanche. Les circonstances de sa mort tragique n’ont pas été précisées. Il avait profité de son séjour dans le sud du pays pour superviser l'équipe U20 de Londrina, précise le quotidien.

Sébastien Oger a participé à la venue de Samuel Moutoussamy, milieu de l’équipe première, en 2017 ou Mathieu Acapandié, actuellement en équipe réserve. Il avait aussi repéré Georgino Rutter (20 ans, Hoffenheim) et Jérémy Le Douaron (24 ans), finalement recrutés par Rennes et Brest. Il avait aussi participé à faire faire venir le gardien Charly Jan, dont son fils, Malo, était proche, relate le quotidien.