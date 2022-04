Nantes: finalement, le club réintègre Limbombe pour éviter les sanctions

Pour éviter une forte amende ou même un retrait de points, le FC Nantes a accepté de réintégrer Anthony Limbombe au groupe professionnel. Le milieu de terrain belge n'est plus apparu en Ligue 1 depuis deux ans.

Antoine Kombouaré a fini par céder. Sans doute à contrecœur. En conférence de presse ce vendredi, à deux jours d’affronter Clermont pour la 30e journée de Ligue 1, l’entraîneur du FC Nantes a annoncé qu’Anthony Limbombe allait réintégrer le groupe professionnel à partir de samedi.

"Il réintègre le groupe pro samedi matin. Tout se passe bien. C'est un choix sportif, j'ai tenu jusqu'au bout. Je prends en compte la décision de la Commission juridique. Lors de notre dernière discussion, je lui ai dit de faire le choix du sportif. Il a fait le choix du juridique. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre le juridique, je ne veux pas que le club soit sanctionné. C'est l'institution qui est importante. Pas moi, pas Limbombe. J'ai vu qu'on risquait une forte amende et un retrait de points. Il faut qu'il travaille. C'est fini, on est passés à autre chose. Lui n'est pas important. Je me range derrière la décision de la Commission juridique", a expliqué le coach nantais.

Depuis trois semaines, le club était sommé par la Commission juridique de la Ligue de football professionnel de permettre au milieu de terrain belge (27 ans), qui s’entraîne depuis septembre avec la réserve, de retrouver l’équipe première. Kombouaré s’y est longtemps opposé.

Nantes s'exposait à des sanctions

"Je suis dans mon rôle. Aujourd’hui, ce n’est qu’une décision sportive. Il n’est pas dans le groupe car il n’est pas apte. Il y a des joueurs devant lui. J’ai composé un groupe dont il ne fait pas partie. (…) Je l’ai rencontré la semaine dernière pour échanger avec lui, discuter. Surtout pour lui dire, qu’avec moi, s’il engage la voie judiciaire, il ne rentrera pas dans le groupe", expliquait Kombouaré le mois dernier.

Mardi, le FCN a une nouvelle fois été convoqué devant la Commission juridique de la LFP pour s’expliquer. RMC Sport s’est procuré la notification de décision stipulant que le club avait jusqu'au 5 avril pour réintégrer le Belge au groupe professionnel. C’est donc ce qui va se passer. Dans cette affaire, Nantes s’exposait à une sanction, une forte amende voire plus, l'avocate du joueur ayant même demandé un retrait de points pour non-respect de l'injonction de la LFP.

Acheté à Bruges pour plus de huit millions d’euros à l’été 2018, ce qui reste à ce jour le plus gros achat de l’histoire du club, Limbombe n’est plus apparu en championnat depuis près de deux ans. Son dernier match officiel avec les Canaris remonte au 7 mars 2020 (défaite 2-0 à Angers). C'était avec Christian Gourcuff.