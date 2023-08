Nantes: "Je pense que c'est sérieux", Lafont donne des nouvelles peu rassurantes après sa sortie sur civière

Sortie sur civière lors de Nantes-Toulouse, dimanche en Ligue 1, Alban Lafont a donné des nouvelles peu rassurantes sur les réseaux sociaux. "Je pense que c'est sérieux", a-t-il indiqué en attendant le diagnostic.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Alban Lafont. Dimanche après-midi, lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nantes et Toulouse, le gardien français a subi un gros choc avec Zakaria Aboukhlal lors de l'égalisation toulousaine, à la 68e minute. Sorti sur civière, il semblait sérieusement touché et son message publié sur les réseaux sociaux, dans la soirée, le confirme.

"Vous l'avez probablement vu, le choc d'aujourd'hui était assez violent et je pense que c'est sérieux, malheureusement, a indiqué le Français sur Twitter. En attendant le diagnostic et d'en savoir plus pour la suite, je voulais déjà vous dire merci pour vos messages, et on se dit à bientôt."

L'incident est survenu après une longue passe en profondeur de Moussa Diarra pour Zakaria Aboukhlal. Le Marocain, en se jetant pour conclure, est venu heurter Alban Lafont et le poteau. Resté longtemps au sol, le gardien nantais avait une poche de glace sur les côtes au moment d'être évacué.

"Une ou plusieurs côtes" cassées

Son entraîneur Pierre Aristouy avait réagi après le coup de sifflet final, sans avoir davantage d'informations. "Il était étendu, je ne saurais dire s'il souffre des cervicales ou plus bas", a-t-il indiqué en conférence de presse.

Transporté au CHU de Nantes, le gardien de but de 24 ans aurait "une ou plusieurs côtes" cassées d'après Ouest-France. Il doit passer une IRM pour écarter toute suspicion d’un traumatisme cervical. La suite des examens doit permettre d'en savoir plus.