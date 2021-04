Nantes: Kita contre les barrages Ligue 1-Ligue 2 et parle de "stupidité"

Alors que le FC Nantes risque de jouer sa survie en Ligue 1 via un barrage contre un club de Ligue 2, son président Waldemar Kita a critiqué ce système qui désavantage... les équipes de deuxième division.

Lancé depuis des mois dans une mission maintien, et aujourd'hui 18e de Ligue 1 à quatre journées de la fin, le FC Nantes risque de jouer sa survie dans l'élite lors d'un périlleux barrage contre un club de Ligue 2. Un système qui pourrait lui permettre de sauver sa peau malgré une saison calamiteuse, mais un système que son président Waldemar Kita critique de manière assez surprenante.

"Je trouve que c'est une stupidité, explique le dirigeant à L'Equipe. Les barrages, c'est compliqué et pas du tout avantageux pour la Ligue 2, il faut dire les choses comme elles sont. C'est très complexe, il faut qu'ils (les clubs) fassent plusieurs matchs, il faudrait quelque chose de plus simple."

Quatre matchs pour y échapper

Et si les Canaris se maintiennent par ce biais? "On n'en est pas encore là, évacue Kita. Il reste quatre matchs." Quatre matchs pour éventuellement rattraper Lorient, 17e avec quatre unités de plus, ou du moins rester devant Nîmes, 19e à égalité de points.

Nantes se déplacera dimanche à Brest, avant de recevoir Bordeaux, d'aller défier Dijon, puis de finir face à Montpellier à La Beaujoire.