Nantes : Kombouaré limogé, Pierre Aristouy pour lui succéder

Après la nouvelle défaite dimanche à domicile, la direction du FC Nantes a décidé de se séparer d’Antoine Kombouaré. Comme annoncé par l’AFP et pour sortir les canaris de la zone rouge synonyme de relégation Pierre Aristouy, entraîneur de la réserve, est appelé à la rescousse.



Si, la semaine dernière Antoine Kombouaré avait réussi à convaincre Franck Kita, son principal soutien à la direction depuis son arrivée, de lui maintenir sa confiance à la tête du FC Nantes, la défaite 0-2 contre Strasbourg, dimanche à domicile a sonné le glas de l’aventure du Kanak à la tête des Canaris. L’histoire qui avait débuté le 11 février 2021 pour mettre un terme à une série de 11 matchs sans victoire, la deuxième plus médiocre dans l’histoire du club, se termine également avec 11 résultats sans succès.

L’ancien joueur des jaunes et verts venu pour sauver son club de cœur alors dans les tréfonds du classement n’aura au moins pas la ligne "relégation du FC Nantes" sur son palmarès si les nantais n’arrivent pas à se sortir de la zone rouge avant le 3 juin. C’est donc à Pierre Aristouy que va revenir la mission d’éviter une troisième descente en ligue 2 dans l’histoire du club (2007 et 2009). Il est le 20ème entraîneur de l’ère Kita entamée en 2007.

Pierre Aristouy formateur de Kolo Muani

Formé au club à partir de ses 14 ans et joueur de la réserve du FC Nantes jusqu’en 2004, Pierre Aristouy avait depuis longtemps l’ambition d’aller voir plus haut. Passé dans le groupe pro à de rares moments, l’attaquant joue un match en 2001 et est donc sacré champion de France avec les canaris.

Au service de la réserve puis de la formation des U19 depuis son retour au club en 2017 il hérite d’une mission très compliquée. Champion de France avec les U19 en 2021 Pierre Aristouy a également entraîné Randal Kolo Muani à la formation. Selon le journal Ouest-France, il devrait être associé à l’ancien défenseur central entraîneur des féminines depuis le milieu de la saison Oswaldo Vizcarrondo.

Waldemar Kita voulait se séparer de Kombouaré depuis longtemps

Waldemar Kita ne croisera donc plus Antoine Kombouaré pour son plus grand plaisir: "S’il est encore ici la saison prochaine, vous ne me verrez plus." En janvier dernier, alors que le championnat s’avance sur février, Waldemar Kita prononce ces mots devants ses proches au sujet du coach. Comme souvent avec ses entraîneurs, la relation avec Antoine Kombouaré est froide, voire glaciale. Les deux hommes ne se parlent pas depuis plusieurs mois et cette phrase au soir de la victoire en finale de la Coupe de France. "C'est aussi la victoire des supporters, ce sont des gens qui ont énormément souffert. C'est vrai que sous la présidence de Kita ça n'a pas été facile pour eux."

Divorce consommé et acté en ce début mai alors que le coach des canaris est en fin de contrat dans sept semaines. "Il aurait dû être plus malin avec le président, souligne un salarié du club, l’autoriser à rentrer plus souvent dans le vestiaire. Le contact avec les joueurs c’est ce qu’il aime." Mais dès son arrivée, Antoine Kombouaré était bien décidé à reprendre la main sur le sportif. "Je sais avec qui je travaille", avait-il dit à son arrivée en retrouvant la Jonelière lors d’une présentation déjà marquée par l’absence de l’actionnaire.

Jamais les deux hommes n’auront marché de concert alors que Kombouaré a fait revivre au club quelques heures de gloire avec une victoire en Coupe de France et une participation à la Coupe d’Europe après deux décennies de vaches maigres dont cinq saisons en Ligue 2. Au point que Waldemar Kita en était arrivé à se réjouir des défaites de son club pour bien montrer son antipathie extrême vis-à-vis de l’ancien défenseur central.

Kombouaré : la méthode s’est épuisée

Malgré de très belles heures, le bilan du kanak à la tête du FC Nantes reste à pondérer. L’aventure est parsemée de 109 matchs et d’émotions comme le FC Nantes n’en avait plus connu depuis des lustres. Si la première mi-temps, de son arrivée à la finale de la Coupe de France 2022 a été lumineuse avec un barrage remporté, une coupe de France gagnée et l’explosion de Randal Kolo-Muani, la seconde, brillante en Coupes, n’a jamais décollé en championnat avec 6 victoires seulement, 14 nuls et 14 défaites pour une moyenne de 0,94 points pris par match.

Le discours de la méthode a parfois aussi froissé les joueurs. A peine arrivé il avait expliqué en 2021 : "les joueurs sont mauvais", avant de redresser la barre et de sauver le club de la relégation lors du barrage face à Toulouse. Cette année, en qualifiant ses joueurs d’"équipe de merde", Antoine Kombouaré a froissé une partie de son vestiaire. Depuis quelques semaines certaines de ses compos ont également parfois été incomprises par ses joueurs dont la responsabilité des résultats reste largement engagée. Toujours combatif, sans doute était-il le dernier à penser avoir les clés. Un trousseau qu’il va désormais devoir déposer à l’accueil de cette "maison mimosa" qu’il l’avait accueillie il y a quarante ans. A la Jonelière, c’est la fin d’une parenthèse enchantée bien mal terminée dans un océan de deux décennies de médiocrité. Il reste désormais quatre matchs à son successeur pour éviter aux canaris d’y replonger.