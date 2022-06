Mercato: "Qui ne l'aime pas?", Franck Kita en dit plus sur la piste Milik à Nantes

Antoine Kombouaré et Franck Kita ont fait face à la presse ce mercredi à Nantes. L'entraîneur et le directeur général délégué des Canaris ont réagi au rumeurs d'une arrivée d'Arkadiusz Milik lors du mercato estival. Si la porte n'est pas fermée pour le buteur de l'OM, rien n'est fait.

Orphelin de Randal Kolo Muani, parti à Francfort à la fin de son contrat, Nantes a aussi dit adieu à Jean-Kevin Augustin et Kalifa Coulibaly pendant l'intersaison. Les Canaris cherchent actuellement un buteur pour combler le vide laissé à la pointe de l'attaque et Waldemar Kita rêve d'attirer Arkadiusz Milik lors du mercato estival. Interrogé sur une hypothétique arrivée du Polonais sur les bords de l'Erdre, Antoine Kombouaré et Franck Kita ont partiellement entretenu l'espoir ce mercredi.

"Où avez-vous vu cela?", a d'abord lancé l’entraîneur nantais en direction des journalistes. Avant de voir Franck Kita enchaîner: "Vous écrivez tellement de choses qu’à la fin on ne sait même plus si c’est vrai ou pas. Vous imaginez bien que l’on ne peut pas rebondir sur un nom. On ne va pas rebondir sur untel ou untel. Mais qui n’aime pas Milik? Tout le monde aime Milik. C’est un super joueur Milik. Exactement (il y a une nuance entre l’aimer et en rêver)."

>> Toute l'actualité du mercato en direct

"S'il marque 20 buts, on oubliera Randal"

A la recherche d’un buteur fiable après le départ de Randal Kolo Muani, Nantes va devoir s’activer lors du mercato estival. Mais Antoine Kombouaré le sait, les Canaris ne remplaceront pas aussi facilement le jeune attaquant exilé en Bundesliga.

"Les grands joueurs dans les clubs, vous ne les remplacez pas, a encore estimé l'entraîneur nantais. Vous les remplacez avec d’autres qualités, d’autres profils et avec deux ou trois joueurs qui vont apporter d’autres choses."

>> Le meilleur de la Ligue Europa c'est sur RMC Sport

Vainqueur de la Coupe de France, Nantes disputera la Ligue Europa lors de la saison 2022-2023. L'ajout d'un buteur tel qu'Arek Milik consituerait un sacré coup pour le retour des Canaris sur la scène continentale. Antoine Kombouaré visualise déjà l'apport que pourrait avoir le joueur marseillais en rejoignant son effectif à Nantes.

"Le profil pour moi c’est l’efficacité, a encore précisé le coach kanak. A partir de là, les qualités sont différentes mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand SI, et qu’il nous marque 20 buts on oubliera Randal. C’est la vie d’un club. L’objectif c’est surtout d’avoir un joueur efficace et que l’on gagne des matchs."