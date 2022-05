Nantes: l'agent Bakari Sanogo, proche de Kita, dans le collimateur des enquêteurs

Selon les informations de RMC Sport, les trois gardes à vue de collaborateurs du président de Nantes, Waldemar Kita, sont liées à l’agent de joueur Bakari Sanogo.

On en sait un peu plus sur les gardes à vues de trois collaborateurs, proches de Waldemar Kita, président de Nantes, mardi. Selon des informations de RMC Sport, elles sont liées à l’agent de joueurs Bakari Sanogo. Très proche du président nantais, ce dernier est dans le collimateur des enquêteurs qui s’interrogent sur la légalité de commissions perçues par Bakari Sanogo autour de transferts de joueurs, dont l’identité n’a pas filtré.

D'autres personnes entendues au club

D’autres personnes au club ont été entendues par les enquêteurs en plus des trois placées en garde à vue mardi. Contacté par RMC Sport ce mercredi, Bakari Sanogo n’a pas répondu. L’agent à la réputation sulfureuse est aussi dans le collimateur des supporters nantais pour avoir, en compagnie de Mogi Bayat (autre agent très proche de Kita), déterré un cercueil symboliquement enterré une semaine plus tôt par des supporters nantais en contestation à la politique de la direction. C’était il y a un an, en mai 2021 alors que Nantes luttait pour sa survie en L1.

Si Nantes a ajouté une quatrième Coupe de France à son palmarès samedi, l’actualité reste donc mouvementée en coulisses, à quelques heures de la réception de Rennes ce mercredi (21h, 36e journée de Ligue 1). Ces trois gardes à vue sont une nouvelle affaire qui vient brouiller encore davantage l’image du président Waldemar Kita. Lequel est en effet visé depuis 2017 par une enquête pour soupçon de fraude fiscale. En 2019, des perquisitions avaient ainsi eu lieu au centre d’entrainement des Canaris, au siège parisien des laboratoires Vivacy appartenant au président de Nantes, ainsi que dans le domicile de ce dernier.



Le Parquet national financier (PNF) avait confirmé en février 2019 avoir ouvert une enquête préliminaire visant l’homme d’affaires franco-polonais. Ce dossier avait été confié fin septembre 2021 à un juge d’instruction. L’enquête porterait aussi sur de la fraude fiscale aggravée et du blanchiment, ce qui pourrait augurer d’une possible mise en examen.