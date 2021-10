Nantes: la colère de Kombouaré face aux critiques sur sa tactique

Face à Reims dimanche dernier, Antoine Kombouaré avait étonnamment décidé de changer de système. Un coup tactique qui n'a pas payé puisque son équipe s'est inclinée (3-1) après deux victoires de suite, mais l'entraîneur du FC Nantes n'a aucun regret.

Antoine Kombouaré n’était pas d’humeur à parler tactique. Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes a été questionné sur la défaite subie par son équipe dimanche dernier à Reims (3-1), et plus particulièrement sur le système qu’il avait mis en place pour ce match. Il avait décidé d’abandonner son habituel 4-2-3-1 (ou 4-4-2) pour un 4-3-3 inédit qui n’a pas franchement fonctionné. Ce changement de schéma était-il une erreur alors que les Canaris restaient sur deux victoires convaincantes contre Angers (4-1) et Brest (3-1) ?

"Vous avez envie de me faire chier ? Ce n’est pas le système qui donne un résultat mais l’animation", a d'abord réagi Kombouaré, mi-souriant, mi-agacé. "On a égalisé dans ce système. J’ai changé après pour un 4-2-3-1 et on a pris deux buts de plus. Arrêtez. Je ne réponds pas à ce genre de question. Ce qui m’importe, c’est comment se comporte l’équipe. Contre Reims, on a été un peu suffisant. On pensait avoir fait le plus dur en revenant au score. J’aurais peut-être dû rester en 4-3-3... Je vais changer de système chaque week-end. Tous les gens qui pensent que c’est la faute du système n’y connaissent rien au foot", a-t-il insisté, catégorique.

"Vous me fatiguez..."

Dans ce 4-3-3, Nantes avait manqué d’automatismes en Champagne. Avec des milieux un peu perdus concernant leur positionnement, un Ludovic Blas éteint dans le couloir droit et un Randal Kolo Muani totalement esseulé en pointe, privé de munitions. "Vous pouvez penser différemment. Je choisis des systèmes par rapport aux joueurs qui peuvent jouer. Arrêtez avec le système, vous me fatiguez... Peut-être que Reims était juste meilleur. Il y a plein de raisons", a appuyé Kombouaré, convaincu qu’il ne fallait surtout pas s’emballer après les bons résultats obtenus par ses joueurs. "Vous avez cru qu'on était la meilleure équipe de France ? On perdra d'autres matchs… Vous avez commencé à parler d’autres objectifs, mais nous on sait qu’il y aura des matchs compliqués. Ce qui est important, c’est de réagir. J’ai toujours dit que mon équipe était fragile", a-t-il rappelé. Même si Nantes n’est pas la meilleure équipe de Ligue 1, une réaction est attendue dimanche à la Beaujoire contre Troyes (15h).

Actuels dixièmes au classement, les hommes de Kombouaré feront face à un promu qui reste sur trois matchs sans victoire et se trouve au bord de la zone rouge (17e).