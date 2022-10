Nantes: le rêve du supporter sénégalais des Canaris va se réaliser à la Beaujoire

Supporter du FC Nantes depuis toujours, le Sénégalais Ndiawar Diongue sera bien à Nantes pour les matches contre Qarabag et Clermont cette semaine, et ce grâce à l'appui de toute une ville et son club.

Tombé sous le charme des Canaris en 1995, Ndiawar Diongue voit son rêve se concrétiser. Dans quelques jours, ce supporter du FC Nantes basé à Dakar, dont nous vous racontions l'incroyable histoire le mois dernier sur RMC Sport, va enfin pouvoir encourager son équipe favorite. "Salut les Nantais c’est enfin officiel je vais réaliser mon rêve de voir la Beaujoire grâce à vous, a-t-il écrit sur Twitter. J’ai mon visa pour venir à Nantes ce week-end. Je ne sais pas comment vous remercier. Votre générosité et vos messages depuis plus d’un mois me vont droit au cœur."

Double dose d'émotion

Ndiawar, surnommé "le Nantais" au Sénégal, a bénéficié d’un fantastique élan de solidarité dans l’environnement du club. Joueurs, supporters et même la mairie se sont mobilisés pour lui faciliter les démarches administratives, arranger son séjour et faire en sorte qu’il soit accueilli dans les meilleures conditions possibles. Le dernier obstacle concernait l’obtention de son visa mais cet ultime écueil a semble-t-il été levé si l’on en croit ce tweet. Il se pourrait que la préfecture de Loire-Atlantique se soit à son tour immiscée dans cette affaire pour aboutir à ce dénouement heureux.

Ndiawar Diongue devrait assister aux deux rencontres à domicile prévues cette semaine. Après son déplacement à Nice, le FC Nantes s'apprête à recevoir deux fois à la Beaujoire. Il accueillera tout d'abord Qarabag dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa jeudi soir (21h), avant la réception de Clermont en Ligue 1 dimanche (15h).