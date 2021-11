Nantes: le vestiaire "un peu sous le choc" après les propos de Kombouaré sur les jeunes selon Blas

Invité de l'After Foot ce jeudi, Ludovic Blas est revenu sur les récentes déclarations d'Antoine Kombouaré, qui s'est montré très cash en déclarant que les jeunes joueurs du FC Nantes n'ont pas le niveau pour bousculer la hiérarchie en équipe première.

Il n’a pas pris de pincettes. En déclarant que les jeunes issus du centre de formation sont encore loin d'avoir le niveau pour se faire une place en équipe première, Antoine Kombouaré a provoqué une petite onde de choc à Nantes. "Ils sont loin du haut niveau, a-t-il lancé il y a une semaine avant le match contre Strasbourg (2-2). On recrute des joueurs qui viennent de l’extérieur et qui sont bons, meilleurs que ceux qui sortent du centre de formation. (…) Aujourd’hui on a un groupe de 26 joueurs, et ils font partie de ces 26. Mais il y a un écart terrible." Des propos qui ont creusé un peu plus le fossé entre l’entraîneur des Canaris et une grande partie des formateurs, qui entretenaient déjà des relations glaciales avec Christian Gourcuff.

"Le coach est franc"

Mais comment le vestiaire nantais a accueilli ces déclarations très cash ? "Un petit peu sous le choc. Mais c’est son ressenti, ce sont aux jeunes de montrer que le coach se trompe, tout simplement", a commenté Ludovic Blas ce jeudi dans l’After Foot sur RMC. "Le coach est très franc, il est proche de ses joueurs, a ajouté le meneur de jeu. S’il a quelque chose à dire, il le dit. On a vu ça dans la presse, on n’en a pas vraiment parlé dans le vestiaire."

L’ancien Guingampais s’est aussi confié sur le début de saison de son équipe, qui occupe aujourd'hui la dixième place de la Ligue 1 après une année galère conclue par un maintien arraché en barrages. "L’état d’esprit a changé. C’était très difficile la saison dernière, ça nous a servi pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça a été un électrochoc. Il y a beaucoup de qualité dans le groupe, on veut montrer des bonnes choses." Au point de viser une place européenne ?

Blas préfère ne pas s'emballer : "On va déjà tout faire pour se maintenir le plus rapidement possible. Il faut prendre match après match pour voir où se situer en fin de saison." Les prochaines semaines, avec un enchaînement de matchs à gérer face à des gros du championnat (déplacements à Paris et Lille, réception de Marseille), permettront d’en savoir plus sur le véritable niveau de cette équipe.