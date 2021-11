Nantes: Kombouaré trouve "inquiétant" le niveau des jeunes du centre de formation

Interrogé ce vendredi sur les jeunes joueurs issus du centre de formation du FCN, qu'il n'utilise que très peu, l'entraîneur nantais Antoine Kombouaré s'est montré cash: pour lui, ces derniers n'ont pas le niveau espéré pour évoluer dans l'élite.

Marcel Desailly, Didier Deschamps, Mickaël Landreau, Jérémy Toulalan, Dimitri Payet, Léo Dubois... De tout temps ou presque, le centre de formation du FC Nantes a sorti quelques-uns des meilleurs joueurs du football français. Mais depuis plusieurs années, ça coince. Non seulement le FCN peine à exporter de véritables "pépites", mais lui-même ne fait plus jouer ses jeunes.

Cette saison, seul l'attaquant Randal Kolo Muani (22 ans) a ainsi sa place dans le onze de départ d'Antoine Kombouaré. Les autres jeunes du groupe pro, comme le défenseur Abdoulaye Sylla (21 ans), le milieu offensif Gor Manvelyan (19 ans), ou l'ailier Quentin Merlin (19 ans) jouent très, très peu, voire pas du tout. Et si l'on en croit le coach des Canaris, lui-même enfant du club, ce n'est pas près de changer.

"Il y a un écart terrible"

"Ils sont loin du haut niveau, a lancé Antoine Kombouaré ce vendredi en conférence de presse. Ils sont dans le groupe pro, donc ils s’entrainent tous les jours avec nous, tous les jours ils progressent, tous les jours ils apprennent, mais ils sont derrière des garçons comme Marcus Coco ou (Kalifa) Coulibaly… Abdou Sylla, par exemple, a en face de lui (Nicolas) Pallois, (Jean-Charles) Castelletto, (Andrei) Girotto… Mais il apprend tous les jours."

Et pour le technicien, il devra apprendre bien davantage pour avoir sa chance. "C’est inquiétant, oui, a poursuivi Kombouaré, de manière très cash. Mais bon, c’est comme ça. On recrute des joueurs qui viennent de l’extérieur et qui sont bons, meilleurs que les joueurs qui sortent du centre de formation. Donc c’est un peu dur pour les jeunes. (…) Aujourd’hui on a un groupe de 26 joueurs, et ils font partie de ces 26. Mais il y a un écart terrible. Après, ils sont jeunes, ils progressent bien, mais les places sont chères en équipe première, et les points sont chers aussi, donc je m’appuie sur les meilleurs pour l’instant. Mais je ne les oublie pas."

Des déclarations mal vécues en interne

Alors que les relations entre Antoine Kombouaré et la formation étaient déjà très fraiches, ces nouvelles déclarations de l'ex-défenseur ont, selon les informations de RMC Sport, provoqué un petit séisme en interne, certains membres du FCN déplorant que le Néo-Calédonien n'ait pas nuancé ses propos.

Les chiffres sont eux saisissants: en 2021-2022, les joueurs nantais de 21 ans ou moins se sont partagés seulement 102 minutes de jeu en L1. Dont 83 pour le seul Willem Geubbels, prêté par Monaco et formé... à Lyon. Dans ce registre, seul Strasbourg (16 minutes) a fait "pire".