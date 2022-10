Nantes: "Les cadres ne sont pas au niveau", le tacle de Kombouaré

Après cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, c’est une équipe du FC Nantes en plein dute qui se rend à Rennes dimanche (17h05) à l’occasion du derby breton comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Face à ce début de saison raté, Antoine Kombouaré estime que le problème est avant tout mental, sans renier le fait que ses cadres ne sont pas à leur niveau.

Mais qu’arrive-t-il au FC Nantes? Après une saison séduisante récompensée par une victoire en Coupe de France, les Canaris sont dans le dur. En Ligue 1, le FCN flirte avec la zone de relégation et reste surtout sur une inquiétante série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Lors de ses deux dernières sorties, Nantes s’est lourdement incliné à Monaco (4-1) avant de chuter aussi à Fribourg (2-0) jeudi en Ligue Europa. Pas rassurant avant d’aller défier le voisin rennais dimanche au Roazhon Park (17h05).

"On sait qu’on n’est pas bon"

"Il n’y a pas de honte à dire que si on est 16eme aujourd’hui, c’est que tout le monde n’est pas au top. Les cadres, tout le monde... a soupiré Antoine Kombouaré samedi lors du point presse. On n’a pas le niveau de l’année dernière. C’est un constat. Quand tu es sportif tu acceptes les éloges mais aussi les critiques. Aujourd’hui, on sait qu’on n’est pas bon. Il faut assumer et prendre des responsabilités sur le terrain, avoir des joueurs qui vont de l’avant. On ne marque pas en ce moment parce qu’on est plus sur la défensive. C’est mental. Il ne faut pas avoir peur. Le danger est là. Moi je n’ai jamais peur."

Relancé sur le fait que les tauliers pourraient avoir du mal à assumer certaines critiques, le Kanak n’y va pas par quatre chemins: "Les cadres ne sont pas au niveau", appuie-t-il.

Symbole d’une équipe nantaise décevante, Ludovic Blas reconnait avoir passé "un été compliqué" (il était pressenti sur le départ à Lille) et assume ses responsabilités : "Je n’ai pas besoin des paroles du coach pour savoir que ce n’est pas le même "Ludo" que l’année dernière. Je n’ai pas envie de me cacher. Cela peut faire beaucoup parler, ce n’est pas mon problème. Ça ne se passe pas bien, on est tous dans le même sac", résume l'ancien Guingampais.