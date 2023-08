Nantes: mercato, Ligue 1... Dix jours pour allumer la flamme à la Beaujoire

Le FC Nantes n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Les Canaris sont actuellement 16es au classement. L'avenir de Pierre Aristouy devient de plus en plus flou à l'approche des matchs contre Monaco et Marseille. Le mercato de Nantes avance mais le remplaçant d'André Girotto se fait toujours attendre.

Alors que les Nantais restent sur deux matchs sans victoire en Ligue 1 et quatre buts encaissés face à Toulouse (2-1) et Lille (2-0), les hommes de Pierre Aristouy se doivent de transformer les étincelles perçues lors de ces deux rencontres en véritables flammes pour éviter un premier limogeage de coach en Ligue 1.

A la Jonelière, tout le monde est conscient que ne pas prendre de points avant la mini-trève serait synonyme de l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur les bords de l’Erdre. Pierre Aristouy, en sursis, veut continuer à y croire, conscient du chemin à parcourir.

Après la rencontre face à Lille où les canaris ont tenu le nul jusqu’à la 66e minute le coach s’agaçait : "Il nous manque de l’orgueil et de la conviction, celle qui permet d’aller au bout des choses." Pour que son entraîneur aille au bout des choses le FC Nantes va devoir sortir le grand jeu à domicile. Problème il aura face à lui, ce vendredi soir, Monaco leader avec six points, sept buts inscrits pour deux encaissés, puis une semaine plus tard l’OM invaincu après deux journées.

Adson va signer mais Awaziem ne viendra pas

Pour ces deux soirées au parfum d’Europe, le technicien nantais devrait pouvoir compter sur Adson, une nouvelle recrue brésilienne après Augusto et Marquinhos. Le milieu offensif gaucher des Corinthians va signer ce soir ou demain après sa visite médicale un contrat de quatre ans pour six millions d’euros.

Défensivement, en revanche, la direction du FC Nantes a décidé de mettre fin aux négociations avec Boavista pour la venue de l’ancien nantais Chidozie Awaziem et cherche toujours le remplaçant d’Andrei Girotto.

Un renfort très attendu par Pierre Aristouy qui doit gérer au mieux ce mercato tardif avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vendredi soir on en saura un peu plus sur la robustesse des fils qui soutiennent cette menace.