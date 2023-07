Mercato: Nantes officialise l’arrivée de Lamine Diack, le "N’Golo Kanté" d’Ankaragücü

Le FC Nantes a annoncé lundi l'arrivée de Lamine Diack en provenance du club turc d’Ankaragücü. Première recrue des Canaris, le milieu sénégélais a fait l'unanimité en Turquie où un ancien coéquipier l'a même comparé à N’Golo Kanté.

Maintenu dans la douleur en Ligue 1, Nantes espère connaître une saison moins compliquée en 2023-2024. Après les départs des cadres Ludovic Blas (Rennes) et Andrei Girotto (en partance pour l'Arabie saoudite), les Canaris ont annoncé lundi l'arrivée de Lamine Diack en provenance d’Ankaragücü via un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire.

"Cela me fait vraiment plaisir d'être ici, au FC Nantes. Évoluer en Ligue 1, c'est un rêve de gamin. Tout joueur venant d'Afrique rêve de jouer un jour dans ce grand championnat, a estimé le milieu sénégalais après sa signature sur les bords de l'Erdre via un communiqué publié sur le site du club. Désormais, je suis impatient de découvrir l'équipe et mes nouveaux coéquipiers. Enock Kwateng que je connais bien et qui est formé ici, ne m'a dit que des bonnes choses du club et il est persuadé que le FC Nantes est un très bon endroit pour continuer ma progression. Il m'a également parlé de l'ambiance à La Beaujoire, avec tous les supporters présents derrière l'équipe."

"Une super pioche pour Nantes", promet un ex-coéquipier

Formé à Dakar mais rapidement parti en Macédoine du Nord puis en Turquie, Lamine Diack s'y est illustré et y a lancé sa carrière. Un an seulement après son arrivée à Ankaragücü, le milieu défensif a convaincu la direction nantaise de miser sur lui lors du mercato estival. Titulaire indiscutable sur toute la seconde moitié de la saison 2022-2023, le Sénégalais de 22 ans a enchaîné les grosses prestations en première division turque. Apparu à 32 reprises toutes compétitions confondues (3 buts), Lamine Diack y a impressionné ses partenaires.

"C’est une super pioche pour Nantes. Il va être une belle surprise, a témoigné anonymement un de ses anciens à Ankaragücü auprès du journal Ouest-France. Il était au-dessus du lot chez nous. Il n’avait rien à faire ici. C’était le N’Golo Kanté de notre équipe. Il ne faut pas lui demander de dribbler quatre ou cinq joueurs, ce n’est pas son registre. Mais, vous verrez, c’est un joueur que le coach nantais ne pourra pas enlever."

Un milieu défensif solide et (trop) rugueux

Après avoir rapidement su se rendre indispensable en Turquie, Lamine Diack va tenter d'en faire autant sous la direction de Pierre Aristouy à Nantes. Mais gare aux cartons jaunes et à un possible excès du jeune milieu qui se présente lui-même comme "un joueur plutôt dur sur l'homme, qui met de l'agressivité dans le bon sens du terme".

Avec Ankaragücü, le milieu sénégalais a écopé de pas moins de 8 avertissements sur ses 32 matchs disputés soit un toutes les quatre rencontres. Bonne nouvelle pour les Canaris, Lamine Diack assure être déjà prêt à jouer. Si son nouveau coach lui donne sa chance, il pourrait débuter dès mercredi en amical contre Lorient.

Sinon il faudra attendre samedi prochain et un duel de préparation contre les Allemands de Cologne. Le 13 août prochain, Nantes débutera sa saison en Ligue 1 par la réception de Toulouse. Sauf mauvaise surprise, Lamine Diack sera présent. L'occasion, peut-être, de montrer au public français si cette comparaison avec N'Golo Kanté est méritée. Pour ce qui est de la taille, c'est raté puisque le Sénégalais mesure 1,86m, soit une quinzaine de centimètre de plus que l'international français.