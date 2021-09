Nantes-Nice: un supporter nantais interpellé pour un lancer de bouteille sur la pelouse

Un supporter du FC Nantes a été interpellé dimanche après la rencontre entre les Canaris et l'OGC Nice pour avoir jeté une bouteille lors de l'ouverture du score de Kasper Dolberg.

Tolérance zéro pour les jets de bouteille. Après les incidents qui ont émaillé la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille le 22 août dernier, qui ont débuté par des jets de bouteilles d'eau sur la pelouse de l'Allianz Riviera à destination des joueurs de l'OM, l'intransigeance est désormais de mise.

Dimanche, un supporter nantais a ainsi été interpellé pour avoir jeté une bouteille de coca sur la pelouse de la Beaujoire pendant le match qui s'est déroulé entre le FC Nantes et l'OGC Nice, remporté par les Aiglons grâce à deux buts inscrits en deuxième période (2-0).

Une bouteille de coca lancée sur le but de Dolberg

C'est sur l'ouverture du score de Kasper Dolberg, de la poitrine, que le supporter nantais s'est rendu coupable de ce jet de bouteille. Fort heureusement, le projectile n'a pas atteint les joueurs niçois qui ont célébré en équipe ce troisième but de la saison du Danois.

Quelques minutes plus tard, Amine Gouiri inscrivait le second but niçois et offrait ainsi une nouvelle victoire à Christophe Galtier et son équipe. Nice est désormais quatrième du classement, un point derrière l'OM. Une unité de moins retiré au club azuréen après les incidents survenus lors du match face à Marseille.

Cette sanction et la décision d'interpeller le supporter nantais dimanche viennent confirmer le sérieux de la situation et la sévérité qui s'appliquera désormais à ce type d'acte répréhensible car dangereux pour l'intégrité physique des joueurs.