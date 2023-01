OL: "C'est très facile de s'excuser...", Blanc ne ménage pas Le Graët après sa sortie sur Zidane

Le coach de l'OL Laurent Blanc s'y attendait, il n'a pas échappé à la question sur la polémique du moment, mais n'a pas souhaité s'y attarder.

Laurent Blanc a pris soin de ne pas ajouter de l’huile sur le feu, se tenant à l’écart de la polémique qui agite la Fédération française de football (FFF) depuis un peu moins de 24h. Le président de la 3F Noël Le Graët a enflammé la planète football et entraîné une vague de réactions indignées après avoir tenu des propos méprisants à l’égard de Zinedine Zidane dimanche soir. S’il s’est excusé depuis, regrettant des propos maladroits, il n’est pas certain que cela soit suffisant pour le dédouaner.

Le Graët: "Zidane ? Je n’en ai rien à secouer"

"On est tous unanimes pour dire que ce sont des propos maladroits, pour ne pas dire autre chose, a réagi Laurent Blanc. J’ai aussi vu qu’il s’était excusé. C'est très facile de s'excuser, je le dis toujours aux jeunes joueurs, ça dure deux secondes. Mais quand vous tenez des propos, les propos restent. Plus rien ne me choque maintenant. Il y a des propos qui sont tenus, et qui sont surtout repris. Des propos ont été tenus par le passé, mais on ne les entendait pas. Aujourd’hui, il est quasiment impossible de passer à côté."

Invité dans l’émission Bartoli Time, sur RMC, dimanche soir, Noël Le Graët a dérapé dans des proportions considérables, alors que le sujet ne l’y invitait pas forcément. Il était seulement question de la prolongation de Didier Deschamps et de l’occasion qui aurait pu se présenter à la fédé de faire appel à Zinedine Zidane pour prendre la suite de l’actuel sélectionneur, reconduit jusqu’en 2026.

Interrogé sur l’hypothèse d’une prise en main de la sélection brésilienne par la légende des Bleus, Le Graët a répondu ceci, passablement agacé: "Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Est-ce que ça ferait mal au cœur qu'il aille là-bas ? Moi, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone."