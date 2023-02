Nantes-OM: "Il faut pénaliser les équipes qui gagnent du temps", réclame Kombouaré

Pour Antoine Kombouaré, les Marseillais ont trop cherché à faire tourner le chrono lors de leur victoire contre Nantes (2-0), ce mercredi, à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1.

Fin de série pour le FC Nantes. Après sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues depuis le retour de la Coupe du monde, les Canaris ont chuté pour la première fois de l’année. Une défaite 2-0 à domicile contre l’OM.

"Il y a de la frustration, même si on sait qu'on a joué une grande équipe de Marseille, a reconnu Antoine Kombouaré en conférence de presse. On les a un peu bousculés puis c'est devenu plus compliqué. Physiquement, c'était un match difficile avec beaucoup d'impact, beaucoup de duels, beaucoup de courses, tout le monde a beaucoup donné. Ça s'est joué à pas grand-chose, Marseille a fait ce qu'il fallait pour gagner. On a essayé de bien défendre, de jouer, d'aller de l'avant mais Marseille nous était supérieur. On a fait un match cohérent, mais il faut marquer."

"C’est le rôle des arbitres"

Il y avait aussi un peu d’agacement chez le technicien nantais. A ses yeux, les joueurs d’Igor Tudor ont beaucoup trop cherché à faire tourner le chrono après avoir ouvert le score sur un csc du malheureux Joao Victor (57e). "J’ai parlé à l’arbitre pour lui dire que je ne comprenais pas, a expliqué Kombouaré. Il l’a reconnu, mais apparemment ce ne sont pas les arbitres qui donnent les minutes de temps additionnel… Mais j’ai été très surpris, et en même temps déçu. On a vu ce qui s’est passé à la Coupe du monde. Ils avaient dit qu’ils feraient quelque chose à ce niveau-là. Même à 20-25 minutes de la fin, Marseille a commencé à gagner du temps, avec le gardien, les joueurs au sol… Ils ont cette expérience mais il faut pénaliser cela. C’est le rôle des arbitres de donner plus de temps pour le jeu. Il faut pénaliser les équipes qui gagnent du temps."

"Quand on voit le nombre de changements qu’il y a eu, les arrêts de jeu pour blessure… il y aurait dû y avoir au minimum cinq minutes et pas trois. C’était légitime que mon adjoint, qui a pris un carton jaune, râle un peu. Il faut faire attention", a conclu le Kanak, dont la formation reste à la 13e place, avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge. Prochain match : sur le terrain de l’AC Ajaccio, dimanche (15h).