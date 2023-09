Nantes-OM: la ministre des Sports condamne les "violences indignes" après l'agression d'une famille de supporters de l'OM

Amélie Oudéa-Castéra a exprimé sa solidarité "avec la famille brutalement agressée à Nantes pour avoir simplement soutenu son club" après le match face à l'OM.

Dans un communiqué, Amélie Oudéa-Castéra apporte son soutien à la "famille brutalement agressée à Nantes pour avoir simplement soutenu son club". La ministre des Sports condamne les "violences indignes" subie par ses membres lors de Nantes-OM à la Beaujoire vendredi, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1.



"Rien ne justifie qu'un enfant, ses parents ou quiconque subissent une telle haine dans un stade. Je salue la réaction de la LFP, dont la commission de discipline est saisie, ainsi que celle du club qui annonce porter plainte. Tous mes vœux de convalescence au père, pour qu'il puisse rapidement retrouver les siens", explique la ministre, qui intervient après la prise de parole des deux clubs.

>> Revivez Nantes-OM (1-1)

Le témoignage poignant de la mère de famille

Pendant que Nantes "cherche à entrer en contact avec la famille pour lui assurer sa plus grande solidarité" pendant que "les images de vidéosurveillance sont en cours d’analyse", l'OM a exprimé sa "consternation" après l'agression des supporters. Au micro de BFMTV, Alicia Mahé a raconté le calvaire que sa famille a vécu à la Beaujoire vendredi soir, surtout lorsque le club phocéen a ouvert le score en début de partie. "C’est à ce moment-là qu’on a subi un déferlement de violence de la part de certains individus qui étaient dans la tribune d’à côté, la tribune Loire. On s’est fait insulter, on nous a craché dessus. On a reçu des gobelets de bière. J’ai su après qu’on nous avait aussi uriné dessus. Certains ont montré leur sexe. Sans aucune intervention de stadiers. C’est surtout ça qui est dommage."

Au cours de cette soirée, son mari a été victime d'un malaise cardiaque. "Je pensais au départ qu’il convulsait. J’ai paniqué, j’ai hurlé, j’ai appelé au secours. J’étais entouré dans ma famille." Désormais sorti d'affaire, son époux n'envisage pas pour l'instant de porter plainte. De son côté, Alicia Mahé se laisse un temps de réflexion.