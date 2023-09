Nantes-OM: le calvaire d'un supporter marseillais, victime d'un infarctus à la Beaujoire

Lundi soir, pendant le match Nantes-Marseille (1-1), un supporter de l’Olympique de Marseille a fait un malaise cardiaque en tribune. Sa compagne remet en cause la lenteur de l’intervention des secours. Son fils de six ans est un témoin direct de la scène.

Un grave incident est survenu vendredi soir dans les tribunes de La Beaujoire, lors de la rencontre entre Nantes et l’Olympique de Marseille (1-1). Un homme, supporter de l’OM, a été victime d'un infarctus. Selon le témoignage de la compagne de la victime, sur le réseau social X, la famille a été "agressée" durant la rencontre. Des "crachats, insultes, bières jetées au visage", selon les propos rapportés sur le réseau social X.

>> Revivez Nantes-OM (1-1)

Avant de poursuivre : "Mon mari en voulant défendre sa famille a fait un infarctus dans la tribune. Et là encore certains idiots de la tribune Loire n'ont eu aucun respect : selfies devant l'ambulance, insultes encore…". Cette scène s’est déroulée sous les yeux d’un enfant de 6 ans qui vivait son premier match dans un stade de football. "Son père a failli mourir en défendant sa famille", explique la compagne de la victime. Et de finir : "Merci aux stadiers incompétents qui n'ont rien fait car ce n'était pas leur tribune !! Merci aux urgentistes qui ont sauvés mon mari de 2 arrêts."

La lenteur de l’intervention des secours est relativisée dans l’entourage du club nantais. Des stadiers ont été placés le long de la grille entre les tribunes Loire et l'Océane après les premiers heurts et insultes entre Nantais et Marseillais. D’après des proches du club, la personne a fait un malaise cardiaque et "a été secouru puis rapidement emmené au CHU".

Du côté d’un personnel de la sécurité du FC Nantes, on confirme que l'homme âgé de 39 ans a surtout été sauvé de deux attaques cardiaques grâce au matériel présent à la Beaujoire et à "l'intervention rapide" des secouristes appelés sur un canal médical dédié pour les personnels de la sécurité. Contacté, le procureur de la République de Nantes n’a pas encore répondu à nos sollicitations.