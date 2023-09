Nantes-OM: la "colère" de Marcelino après la contre-performance des Marseillais à 11 contre 10

Marcelino a fait part de sa "colère" vendredi soir, après le match nul de l'OM à Nantes (1-1) en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Le match avait pourtant très bien démarré pour les Marseillais, en supériorité numérique dès la 9e minute de jeu.

Tout avait démarré comme dans un rêve ou presque pour l'OM à Nantes: l'ouverture du score signée Ismaila Sarr à la 4e minute, un carton rouge pour le Nantais Bastien Meupiyou Menadjou à la 9e qui a donc laissé les Marseillais en supériorité numérique pendant presque toute la rencontre... mais à l'arrivée, Marseille n'a fait que match nul (1-1) à La Beaujoire, en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1.

"On a cru que le match était terminé"

C'est un Marcelino en colère et assez incrédule qui s'est présenté en conférence de presse. Le coach des Phocéens estime que son équipe a bizarrement arrêté de jouer après le carton rouge nantais.

"C'est vrai qu'on s'est arrêté de jouer (après l'expulsion de Meupiyou). Si je ne gagne pas, je suis en colère. Contre moi-même, contre le jeu. De la 14e à la 45e minute on doit faire beaucoup mieux. Un match dure 90 minutes, et il faut toujours donner son maximum pendant 90 minutes. On a cru que le match était terminé. On doit se convaincre qu'un match dure 90 minutes, et que peu importe le résultat qu'on a, on doit vouloir plus." Après la trêve, l'OM accueillera Toulouse au Vélodrome.