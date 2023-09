Nantes-OM: nouvelle contre-performance de Marseille, en supériorité numérique presque tout le match

Malgré un début de match catastrophique, le FC Nantes, réduit à dix dès la 8e minute, a obtenu le point du match nul contre l'OM (1-1) en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, vendredi soir au stade de la Beaujoire. Malgré cette contre-performance, l'OM prend provisoirement la tête du championnat.

Des regrets pour l’OM, du soulagement et des promesses pour Nantes. Le FCN et Marseille se sont séparés sur un résultat nul 1-1 en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 vendredi soir au stade de la Beaujoire. Plombée par un but d’Ismaïla Sarr et l’expulsion du jeune Bastien Meupiyou après moins de 10 minutes de jeu, une vaillante équipe nantaise a évité une troisième défaite en quatre matchs grâce à son état d’esprit et le très joli quatrième but de la saison de Mostafa Mohamed.

Un résultat logique qui laissera beaucoup de regrets aux partenaires de la recrue argentine Joaquin Correa, discrète pour sa première avec l’OM. La formation olympienne reste toutefois invaincue en championnat et prend même provisoirement la tête du classement avec un point d’avance sur Monaco. Après deux défaites, Nantes signe son 2eme match nul de rang et grimpe provisoirement à la 15e place.

Sarr plombe Nantes d'entrée

Ce match d’ouverture de la quatrième journée de championnat était placé sous haute tension en raison du conflit entre la Brigade Loire et la direction du FCN, le nouveau Directeur sûreté et sécurité (DSS), David Amaré, ayant annoncé sa décision de faire retirer tout le matériel d’animation que stocke habituellement le groupe de supporters sous sa tribune. Finalement les ultras nantais ont pris place dans le stade sans heurt et la rencontre a se dérouler sans aucun problème.

Des problèmes, les Nantais en ont en revanche connus d’entrée de jeu. Fébriles, ils réalisent une entame de match cauchemardesque. Dès la 3eme minute de jeu, après une frappe de Vitinha repoussée par Rémy Descamps, Ismaïla Sarr catapulte le ballon sous la barre (1-0). Six minutes plus tard, le jeune Bastien Meupiyou, 17 ans, titularisé dans une défense centrale à trois, accroche Sarr qui file seul au but. Carton rouge (8e). Nantes boit la tasse. Les Marseillais, avec cinq tirs cadrés en seulement 20 minutes, planent sur La Beaujoire.

Quatrième but et ovation pour Mohamed

Mais à dix, les Canaris réagissent bien et Mostafa Mohamed égalise logiquement sur un joli tir en pivot après un centre de Moses Simon (39e). Son 4eme but de la saison ce qui lui permet de rejoindre provisoirement Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs. L'ancien joueur de Galatasaray est sorti sous l'ovation du public en fin de rencontre (73e). Côté marseillais, malgré une domination et des situations très chaudes en fin de partie, les attaquants ne trouveront jamais la faille. Prochain rendez-vous pour l'OM, le 17 septembre face à Toulouse. Les Canaris, eux, se rendront à Clermont.