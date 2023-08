OM: Joaquin Correa explique les raisons de sa signature, "une étape très émouvante" dans sa carrière

La nouvelle recrue de l'OM, Joaquin Correa, a évoqué les conditions de sa venue à Marseille, et les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la cité phocéenne cet été, alors que sa carrière s'enlisait à l'Inter.

Prêté un an avec option d’achat à l'OM en provenance de l’Inter, Joaquin Correa était présenté à la presse en début d’après-midi ce lundi, à Marseille, l’occasion pour lui d’évoquer cette nouvelle étape dans sa carrière, "très émouvante pour lui". "J'avais très envie de venir ici. J'ai eu l'occasion de parler de cette opportunité de signer à l'OM à des compatriotes. J'arrive avec beaucoup d'envie, je suis très motivé par ce projet, j'ai hâte de goûter à la ferveur marseillaise. C'est très stimulant de jouer dans ce type de contexte, avec de tels supporters."

Un attaquant polyvalent "au profil très recherché"

Les fameux intermédiaires qui ont achevé de le convaincre de s’engager en faveur de l’OM sont au nombre de deux, Argentins comme lui: "Comme je l'ai dit, j'ai parlé avec Ocampos et Balerdi, ils m'ont évidemment bien parlé du club lorsque nous étions en sélection. Mais on n'a pas besoin de présenter l'OM. Tout le monde connaît la réputation du club, des supporters, leur chaleur. Je voulais simplement avoir confirmation des choses que l'on raconte sur l'OM (...) Je suis venu ici pour les ambitions, la compétitivité et l'état d'esprit du club, de l'équipe, des supporters. Je vais tout donner pour apporter ma contribution aux objectifs collectifs du groupe, aider l'OM de la meilleure manière possible."

Chargé d’introniser sa nouvelle recrue, le président de l’OM Pablo Longoria a expliqué les raisons qui avaient poussé l’OM à jeter son dévolu sur l’international argentin: "C'est un profil qu'on recherchait, un joueur polyvalent, a-t-il expliqué. Il a commencé sa carrière à gauche, comme deuxième attaquant puis comme premier attaquant. C'est un joueur de bonne qualité technique, physique, bon en attaque et contre-attaque. C'est un joueur complet, polyvalent, au profil très recherché."

Attaquant polyvalent, Joaquin Correa est la septième recrue de l'OM, qui en espère d'autres d'ici vendredi soir, et la clôture du marché des transferts, prévue à 23h59. Joaquin Correa a reçu un accueil chaleureux pour sa première apparition au Vélodrome samedi. Venu assister à la rencontre de la 3e journée de Ligue 1 face à Brest (2-0), l'Argentin a reçu une belle ovation de la part des supporters marseillais.