Nantes: plusieurs centaines de supporters rassemblés contre l'abandon de la Jonelière

Entre 150 et 200 supporters se sont réunis ce vendredi à Ancenis, pour protester contre le projet de Waldemar Kita d'y installer le centre d'entraînement du FC Nantes. Les fans des Canaris ne veulent pas voir le club délaisser l'historique Jonelière pour une commune située à 50 km de Nantes.

Un coup de com' pour montrer (un peu) les muscles. Entre 150 et 200 supporters du FC Nantes (et une dizaine de gendarmes) étaient réunis ce vendredi soir, devant la communauté de communes du Pays d’Ancenis (Compa), dans cette même commune de Loire-Atlantique.

Leur message était clair: ces fans ne veulent pas voir le centre d’entraînement historique de la Jonelière, devenu obsolète et trop petit pour accueillir toutes les sections du club, déménagé à Vair-sur-Loire, à une cinquantaine de kilomètres de Nantes. Un projet porté depuis plusieurs mois par le président nantais Waldemar Kita, très controversé depuis son arrivée sur les bords de l’Erdre en 2007.

"On est là pour expliquer aux élus [de la Compa] qu'ils se font berner de A à Z par Waldemar Kita, estime Nicolas, membre de la Brigade Loire, un des groupes de supporters présent à ce rassemblement. Il faut se rappeler que la semaine dernière, le président nantais a fait la Une des journaux pour l'ouverture d'une information judiciaire pour soupçon de fraude fiscale aggravée. On souhaite que les élus locaux se rendent compte qu’ils veulent mettre le tapis rouge devant quelqu’un qui a de gros antécédents."

Deux banderoles anti-Kita

A 19h30, les opposants au projet de Vair-sur-Loire ont entonné quelques chants peu amènes envers le président nantais, craqué quelques fumigènes et déployé deux banderoles: "Maurice Perrion [président de la Compa], Eric Lucas [maire de Vair-sur-Loire] et Rémy Orhon [maire d’Ancenis]: la COMPA va-t-elle vraiment collaborer avec l’exilé fiscal W. Kita ?" et "Le seul projet que nous voulons: KitaOut!".

Il n’y a par ailleurs pas que des supporters qui s’opposent à ce projet. Un groupe de riverains serait en train de se créer et des élus ont déjà demandé à reporter un conseil communautaire qui devait traiter du dossier parce qu’ils avaient des questions et des réticences.

Aucun élu ne s’est déplacé pour s’expliquer avec les opposants. Vendredi matin, Maurice Perrion, président de la Compa, a confié à la radio France Bleu Loire Océan que le projet "avance normalement". Il a aussi précisé le prix du terrain: deux millions d’euros. Un prix qui devrait d’ailleurs être acté en conseil communautaire la semaine prochaine.

Ecran de fumée ou réelle volonté de Kita de déménager la Jonelière? "C'est un bluff dans tous les sens du terme, estime le membre de la BL. C’est une manière de survaloriser le club qui est en vente avec des projets plus ou moins bidons." Sur ce dossier, le FC Nantes ne souhaite pas s’exprimer. "On va continuer d'affirmer que c'est une aberration. On veut déraciner une institution, mais ça ne choque personne", conclut Nicolas. Lors du rassemblement, le "collectif de supporters" a transmis une lettre à la Compa. Dans cette dernière, le groupe fait part de ses nombreux "questionnements" générés par ce projet.