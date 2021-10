FC Nantes: quitter la Jonelière, le centre historique du club, réelle volonté ou bluff de Kita?

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, affiche sa volonté de quitter le centre d’entraînement historique du club, pour un nouveau situé à 50 km de la ville. Reste à savoir si l’intention est réelle, sur fond de désaccord politique avec la municipalité.

Un nouveau centre d’entraînement pour les Canaris à une cinquantaine de kilomètres de Nantes (et une soixantaine d’Angers) va-t-il voir le jour dans la commune de Vair-sur-Loire? Après l’échec du YelloPark, le projet de nouveau stade, en 2019, Waldemar Kita, le président du FCN, s’est mis en tête depuis plusieurs mois de quitter la Jonelière, siège historique de l’octuple champion de France.

Des travaux impossibles à la Jonelière

Pourquoi? Aujourd’hui, le centre d’entraînement ne permet plus d’accueillir l’ensemble des sections du club: pro, formation, féminines et école de foot. Classé Natura 2000 (un réseau européen de sites naturels, identifiés pour la richesse de leur biodiversité, ndlr), l’équipement ne peut pas faire l’objet de travaux d’extension. L’architecte des Bâtiments de France a même refusé un projet d’agrandissement il y a trois ans.

"Le club grandit, les pros ont d’autres exigences, le centre de formation ne peut prétendre aux nouvelles catégories (le centre de formation du FCN n’a pas intégré la catégorie la plus élevée, Prestige)", déclarait Franck Kita, le directeur général délégué du FCN, en juin dernier. "On est restreint et les filles prennent beaucoup plus de place. Dans cette situation, c’est logique de penser à autre chose. Nous, on veut que toute la famille du FC Nantes soit au même endroit. Et ici, on ne peut pas être satisfait."

Après avoir eu des vues sur un terrain à Casson et surtout à Pont-Saint-Martin, et avoir refusé un déménagement de l’école de foot à la Roseraie ou aux Basses-Landes (sur proposition de la ville de Nantes), Waldemar Kita a donc jeté son dévolu sur une parcelle de 35 hectares à Vair-sur-Loire.

Deux avantages à ses yeux: d’une part, ces terrains sont proches de l’aérodrome sur lequel le président nantais atterrit le plus souvent, mais surtout parce qu’ils sont en dehors de Nantes métropole. Le président nantais n’a toujours pas digéré l’arrêt du projet YelloPark et en tient beaucoup rigueur notamment à Johanna Rolland, présidente de Nantes métropole.

Kita a officialisé le projet devant les partenaires lundi

Waldemar et Franck Kita se sont déplacés au moins deux fois pour superviser les terrains du pays d’Ancenis, qui pourraient être cédés à prix coûtant. Une délégation du club nantais est aussi allée à la rencontre des élus, puis des habitants lors d’une réunion publique dans la commune en juillet.

Lundi soir, au stade de la Beaujoire, devant les partenaires, Waldemar Kita a présenté son projet de nouveau centre d’entraînement à Vair-sur-Loire, qui pourrait coûter entre 20 et 30 millions d’euros. "Il a vraiment officialisé son envie d’aller là-bas devant eux", confie un témoin de la scène. Il a montré quelques photos de maquettes et tenu un discours volontariste devant Ali Rebouh, délégué aux sports et vice-président de Nantes Métropole, et Maurice Perrion (UDI), président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), également présents à la soirée. "Cela donne l’impression que tout cela est abouti", juge un partenaire. "Il n’y a quand même pas beaucoup de détails sur les clichés qu’il a montrés, ça ne semble pas très avancé", tempère, en rigolant, un autre.

La mairie veut garder le centre d'entraînement dans la Métropole

Alors, bluff du président Kita sur fond de future possible vente du club ou véritable volonté de déménager la Jonelière? "Il est imprévisible, on n’arrive pas à la décoder", confie, à RMC Sport, un proche du dossier. En attendant, au club, des salariés, impliqués sur ce dossier, n’y touchent plus depuis plusieurs semaines. "Pas de son, pas d’image depuis bien longtemps", avoue un de ceux-là. Les semaines passent et le manque de structures et de terrains à la Jonelière devient pourtant très problématique. Sollicité sur ce sujet, le FCN n’a pas souhaité faire de commentaires.

Du côté du pays d’Ancenis, Maurice Perrion (président de la COMPA), sollicité à de nombreuses reprises, n’a pas répondu. "Le dossier est brûlant et pesant", indique cependant un élu, qui souhaite rester anonyme. D’autant que des banderoles s’opposant au projet et acerbes vis-à-vis des politiques locaux fleurissent. "La balle est dans le camp de Waldemar Kita, il va vite falloir que ça se décante", poursuit cet élu.

Les élus de la communauté de commune du pays d’Ancenis doivent se réunir jeudi soir. Initialement, le prix du terrain devait être acté pendant cette réunion. "Cela a été repoussé car certains élus (Rémy Orhon, le maire d’Ancenis) ont demandé un complément d’informations sur ce dossier", admet Eric Lucas, maire de Vair-sur-Loire, qui verrait d’un très bon œil l’arrivée du club nantais dans sa commune.

Un nouveau bureau communautaire doit se tenir dans une quinzaine de jours pour acter le tarif du foncier. Néanmoins, jeudi, il sera bien question du FC Nantes car, selon les informations de RMC Sport, Loïc Morin, secrétaire général du club, sera présent pour répondre à différentes interrogations des élus. Pendant ce temps-là, à la mairie de Nantes, on n’imagine pas un seul instant que le centre de formation des Canaris ne prenne place ailleurs que dans la Métropole. "Notre souhait est que le FCN reste à Nantes", répète Ali Rebouh.