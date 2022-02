Nantes-PSG: Appiah, Pallois... les décisions de l'arbitre qui font polémique

La défaite surprise du PSG samedi face à Nantes (3-1), à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, a été suivie de plusieurs gros coups de gueule dans le camp parisien. L'arbitre s'est retrouvé au cœur de plusieurs polémiques.

Le temps d’une soirée, il est devenu l’ennemi numéro un du PSG. Au sifflet lors de la défaite des Parisiens face à Nantes (3-1) samedi soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Mikaël Lesage en a pris pour son grade après la rencontre. Marco Verratti a été le premier à dégainer au micro de Canal+ : "Comment c'est possible qu'on prenne dix cartons jaunes ? On ne peut pas parler du tout avec l'arbitre. C'est le seul arbitre qui fait des choses comme ça. On se fait chier dessus par les arbitres." Même discours et même colère du côté de Leonardo : "On savait qu'on était l'équipe à battre, et peut-être un peu plus. On a perdu, c'est mérité. Mais contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas..."

Le PSG en veut notamment à l’arbitre de ne pas avoir sanctionné Nicolas Pallois après son gros tacle sur Kylian Mbappé à la 37e. Lancé en profondeur par Lionel Messi, le champion du monde 2018 a hurlé de douleur après avoir été stoppé par Pallois. Le roc des Canaris n’a pas été averti sur cette action, contrairement à Marco Verratti, qui a pris un carton jaune pour contestation. Aucune faute n'a même été sifflée. Mbappé est resté au sol quelques instants, avant de revenir sur le terrain et de faire à nouveau mal à la défense nantaise.

Pallois-Mbappé lors de Nantes-PSG le 19 février 2022. © Capture d'écran Canal+

Carton rouge... puis jaune pour Appiah

A la 44e, c’est Dennis Appiah qui accroché le numéro 7 parisien aux abords de la surface. Cette fois, l’arbitre n’a pas hésité et a tout de suite sorti le carton rouge. Mais après avoir consulté les images du VAR, il a décidé de ne plus exclure l’ancien Caennais. Son rouge s’est transformé en carton jaune ."Chapeau à Nantes, Kombouaré je suis content pour lui, mais sur la gestion du match, le sentiment c'est: 'Je siffle contre toi', et honnêtement ça gêne. L'arbitre ne veut même pas parler, on demande un peu de respect par rapport à ça. Regardez les images", a encore pesté Leonardo.

Appiah-Mbappé lors de Nantes-PSG le 19 février 2022. © Capture d'écran Canal+

Appiah pas exclu sur le penalty de Mbappé

Autre action polémique : le penalty accordé aux Parisiens avant l’heure de jeu (58e). Pris par le crochet de Mbappé, Appiah l’a fait tomber dans la surface et Mikaël Lesage a logiquement désigné le point de penalty. Les Parisiens ont alors réclamé un deuxième jaune pour Appiah… en vain. Pas de double peine. "C'est pas possible, il donne penalty et un carton jaune pour Wijnaldum (à la 45e+4 pour une main du Néerlandais), OK, puis on obtient un penalty, sur une faute encore plus claire, et ce n'est pas un carton jaune (pour Appiah), alors que ç'aurait dû être un carton rouge", a estimé Verratti.

Appiah-Mbappé lors de Nantes-PSG le 19 février 2022. © Capture d'écran Canal+

Mauricio Pochettino, lui, s'est montré un peu plus mesuré : "Il faut séparer les choses et ne pas mettre la faute sur l’arbitre." Tout en ajoutant : "On n’a pas perdu à cause de l’arbitre, mais il a eu son importance. Les critères n’ont pas été les mêmes pour les deux équipes, elles n’ont pas été jugées de la même façon et pour ça je peux comprendre l’énervement du directeur sportif (Leonardo) et des joueurs." Après le penalty tiré et raté par Neymar, il a multiplié les changements pour tenter de secouer son équipe. Mais Nantes a tenu bon jusqu'au bout pour s'offrir l'actuel leader du championnat.